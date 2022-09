Der Gasverbrauch in der Volksrepublik geht zum ersten Mal seit 20 Jahren zurück. Die frei gewordene Menge an Gas kauft Europa. Für die Zurückhaltung Chinas gibt es drei Gründe.

Die chinesischen Importe von Flüssiggas gingen von März bis Juli um 27 Prozent zurück. (Foto: Bloomberg) LNG-Terminal China

Berlin China hilft Europa derzeit unabsichtlich dabei, mehr Flüssiggas (Liquified Natural Gas, LNG) auf dem Weltmarkt zu kaufen. Grund ist, dass die Volksrepublik deutlich weniger LNG kauft als üblich, sodass Europa das auf dem Weltmarkt frei gewordene Gas kaufen und so seine Speicher für den Winter füllen kann.

Lauri Myllyvirta, leitender Analyst beim Centre for Research on Energy and Clean Air in Helsinki, sagte dem Handelsblatt: „Seit Juni dieses Jahres hat China zum ersten Mal seit mindestens 20 Jahren einen Rückgang des Gasverbrauchs zu verzeichnen.“

