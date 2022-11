Energiekrise „Das ist ein Witz“ – EU-Minister zerstreiten sich über Gaspreisdeckel

Einige Staaten halten den Kommissionsvorschlag für nicht weitgehend genug und damit unwirksam im Kampf gegen die hohen Preise. Anderen geht er als Eingriff in den Markt schon zu weit.

Die Kommission hatte eine Obergrenze bei einem Anstieg der Gaspreise im Großhandel vorgeschlagen. (Foto: imago stock&people) Gastank

Brüssel Wenn in Brüssel die Ministerrunden streiten, gibt es eine gute Sitte: Man hebt zumindest auch jene Themen hervor, in denen eine Einigung möglich scheint. Die polnische Klima- und Umweltministerin Anna Moskwa brach am Donnerstagmorgen mit dieser Sitte.

„Wir brauchen jetzt keine Papiere zu Solidarität oder zu Genehmigungsverfahren“, schimpfte sie über die Tagesordnung. „In Polen sind es schon minus zehn Grad.“ Jetzt, im Winter, müsse man über einen Gaspreisdeckel sprechen, andere Punkte ließen sich auf den Frühling verschieben. Was die EU-Kommission vorgeschlagen habe, sei aus ihrer Sicht aber ein „Witz“.

Moskwas Äußerung zeigt, dass sich die EU-Kommission verspekuliert haben könnte und der Streit um einen Gaspreisdeckel eskaliert. Teilnehmer der Sitzung drohten damit, andere Gesetze aufzuhalten, wenn es keine Einigung auf einen echten Deckel gebe.