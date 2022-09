Energiekrise Deutschland erhält Flüssiggas aus den Emiraten – Erste Lieferung im Dezember geplant

Abu Dhabi Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emiraten bauen ihre Energiepartnerschaft aus. Die Regierungen beider Länder unterzeichneten beim Besuch von Kanzler Olaf Scholz in Abu Dhabi ein Rahmenabkommen, das von zahlreichen Unternehmensabschlüssen begleitet wurde.

So vereinbarte der Energiekonzern RWE einen Vertrag über eine erste Lieferung von verflüssigtem Erdgas (LNG) Ende Dezember. Die Vereinbarung mit der staatlichen Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) sieht noch im Dezember eine erste Lieferung von 137.000 Kubikmetern LNG vor, das über ein schwimmendes Importterminal in Brunsbüttel nach Deutschland kommt. „Darüber hinaus hat ADNOC eine Reihe weiterer LNG-Ladungen exklusiv für deutsche Kunden im Jahr 2023 reserviert“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung beider Regierungen. Zudem wird erwähnt, dass die Firma Hoyer monatlich bis zu 250.000 Tonnen Diesel einführen will.

Die Dezember-Lieferung entspricht nur einem Bruchteil dessen, was Deutschland in der Vergangenheit aus Russland bezog: 2020 importierte die Bundesrepublik etwa 56 Milliarden Kubikmeter Erdgas via Pipelines aus dem Land. 137.000 Kubikmeter sind 0,00024 Prozent dieser Menge.

ADNOC habe zudem eine Reihe von Vereinbarungen mit deutschen Firmen getroffen, darunter Steag und Aurubis, hieß es in der Erklärung weiter. Dabei soll es etwa um Lieferungen von kohlenstoffarmem Ammoniak gehen, einem Trägerbrennstoff für Wasserstoff. Die erste dieser Ladungen sei bereits Anfang September in Hamburg eingetroffen.

Beide Länder wollten weitere Möglichkeiten für die Zusammenarbeit in der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette prüfen. Darüber hinaus soll die VAE-Firma Masdar verstärkt bei Offshore-Windmärkten in der deutschen Nord- und Ostsee aktiv werden.

Transformation zu einer klimaneutralen Volkswirtschaft

Bis zum Jahr 2030 werde dabei eine Produktionskapazität von bis zu zehn Gigawatt an erneuerbaren Energien angestrebt, „sofern die notwendigen politischen und regulatorischen Anforderungen beider Länder erfüllt werden“. „Mit der Vereinbarung „Energy Security and Industry Accelerator (ESIA)“ ermöglichen wir die rasche Umsetzung strategischer Leuchtturmprojekte in den Schwerpunktbereichen Erneuerbare Energien, Wasserstoff, LNG und Klimaschutz“, teilte Kanzler Scholz mit.

Die Verhandlungen auch über eine Kooperation im IT-Sektor mit den VAE seien sehr wichtig für die zukünftige wirtschaftliche Zusammenarbeit, aber auch für die Transformation zu einer klimaneutralen Volkswirtschaft, betonte der Kanzler. Mit Blick auf die Ausweitung der Gasförderung in den Golf-Staaten fügte er hinzu: „Es ist wichtig, dass überall solche Projekte abgeschlossen werden. Wir müssen dafür sorgen, dass die Produktion von Flüssiggas in der Welt so weit vorangebracht wird, dass die hohe Nachfrage, die existiert, bedient werden kann, ohne dass auf die Produktionskapazitäten zurückgegriffen werden muss, die in Russland existieren.“ Das sei mit all den Gas-Projekten verbunden, die überall in der Welt entstünden.

Die Kontakte auf seiner Reise nach Saudi-Arabien, die VAE sowie Katar dienten dazu, mögliche zusätzliche Lieferquellen für LNG, später aber auch für Wasserstoff zu erschließen, so dass Deutschland keine erneute Abhängigkeit von einem Lieferanten habe. „Das wird uns nicht wieder passieren“, sagte Scholz in Anspielung auf die umfangreichen russischen Gaslieferungen der Vergangenheit.

