Gas, Holzpellets, Öl: Die EU-Staaten heizen sehr unterschiedlich. Wo welche Energiequelle am häufigsten genutzt wird – und welchen Anteil Wärmepumpen haben.

Während in Deutschland derzeit stark über den Einbau von Wärmepumpen debattiert wird, zeigt sich der Energiemix hier und europaweit sehr divers. (Foto: HB, Imago [M]) Heizungsanteile im Vergleich

Düsseldorf Es scheint bizarr: Während Millionen Menschen in Europa mit Sommerhitze und Dürren zurechtkommen müssen, sorgen sich Regierungen bereits um die Energieversorgung im kommenden Winter. Denn seit der russischen Invasion in der Ukraine ist die Versorgungslage in Europa angespannt.

In Deutschland will Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine Gasmangellage unter allen Umständen verhindern. Es sieht gut aus, dass dies gelingt. Derzeit sind die deutschen Gasspeicher zu mehr als 84 Prozent gefüllt. Damit ist bereits jetzt das Speicherziel für den 1. Oktober von 85 Prozent in Sichtweite, das der Bundestag auf Vorschlag von Habeck beschlossen hat.

Der Wirtschaftsminister scheiterte indes mit seinem Vorhaben, vor der Sommerpause durch eine Reform des Gebäude-Energie-Gesetzes (GEG) die Wärmewende zu beschleunigen. Mithilfe des Gesetzes soll der Anteil erneuerbarer Energiequellen beim Heizen im Sinne des Klimaschutzes deutlich erhöht werden.

