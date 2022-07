Energiekrise EU-Länder zerpflücken von der Leyens Gas-Notfallplan: Offenbar weitgehende Einigung auf abgeschwächte Version

Brüssel Der Widerstand mehrerer südeuropäischer Länder gegen den Gasnotfallplan der EU-Kommission hatte offenbar Erfolg. Vor der Sondersitzung der 27 Energieminister am Dienstag in Brüssel wurde der umstrittene Vorschlag bereits deutlich verwässert.

In der Nacht zu Dienstag einigten sich die EU-Botschafter nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa aus Diplomaten auf einen Notfallplan zur Senkung des Gaskonsums. Er soll an diesem Dienstag bei einem Sondertreffen der Energieminister in Brüssel offiziell bestätigt werden und die Risiken reduzieren, die sich aus einer vollständigen Unterbrechung russischer Gaslieferungen ergeben könnten. Der Sprecher der tschechischen Ratspräsidentschaft wollte die Einigung am Dienstagmorgen gegenüber dem Handelsblatt allerdings noch nicht bestätigen. Aber man stehe kurz davor.

Der jüngste Entwurf der tschechischen Ratspräsidentschaft, der dem Handelsblatt vorliegt, sieht zahlreiche Ausnahmen für Länder vor, die nicht an das europäische Gas- oder Stromnetz angeschlossen sind. Auch kritische Sektoren wie die Stahl- und Chemiebranche sollen von dem allgemeinen Einsparziel ausgenommen werden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) hatte vergangene Woche vorgeschlagen, dass alle EU-Länder ihren Gasverbrauch bis Ende März um 15 Prozent senken sollten – und zwar gemessen am Durchschnittsverbrauch der vergangenen fünf Jahre. So will sie die Mitgliedstaaten auf einen plötzlichen Lieferstopp Russlands vorbereiten.

Bis Ende September will die Brüsseler Behörde von jeder Regierung einen nationalen Einsparplan sehen. Sollte der Verbrauch nicht schnell genug sinken, will die Kommission das Einsparziel verpflichtend machen.

Die Aussicht auf Zwangsmaßnahmen aus Brüssel war in etlichen Mitgliedstaaten auf heftigen Widerstand gestoßen. Die spanische Regierung etwa argumentierte, der Kommissionsplan sei „ungerecht“, weil das Land nicht abhängig von russischem Gas sei und mangels Pipelineverbindungen auch kein Gas an notleidende Mitgliedstaaten weiterleiten könne.

In stundenlangen Verhandlungen änderten die 27 EU-Botschafter in Brüssel nun den Vorschlag der Kommission in entscheidenden Punkten. Dem jüngsten Entwurf zufolge können alle Länder eine Ausnahmeregelung beantragen, die keine nennenswerten Gasverbindungen in den Rest der EU haben. Das sind Spanien, Portugal, Irland, Zypern und Malta. Das Gleiche gilt für die baltischen Staaten, deren Stromnetz nicht an das der EU angeschlossen ist.

Gasversorgung: Nationale Sparpläne müssen in der EU erst im Oktober vorliegen

Eine weitere Ausnahme betrifft Gas, welches für kritische Branchen gebraucht wird, in Gasspeicher fließt oder in andere Länder exportiert wird. Die Regierungen sollen zudem bis Ende Oktober, also einen Monat länger, Zeit bekommen, um ihre nationalen Einsparpläne der Kommission vorzulegen. Die Mitgliedstaaten hätten verlangt, bei der Festsetzung verbindlicher Ziele „nationale Besonderheiten“ zu berücksichtigen, heißt es in dem Entwurf.

Die Kommission soll zudem auch nicht mehr das Recht haben, allein den Gasnotstand auszurufen und das Einsparziel vorzuschreiben. Stattdessen muss dieser Schritt von einer Mehrheit der Mitgliedstaaten gebilligt werden.

Angesichts der weitreichenden Änderungen des Kommissionsvorschlags warnten Diplomaten am Montag, dass der Plan so sehr abgeschwächt würde, dass er jegliche Wirksamkeit verlöre. Laut Kommission ist die europaweite Senkung des Gasverbrauchs um 15 Prozent nötig, um im Fall eines russischen Lieferstopps ohne größeren Schaden über den Winter zu kommen.

Spaniens Umweltministerin: Haben nicht über unsere Verhältnisse gelebt

Von der Leyen hatte bei der Vorstellung des Notfallplans an die Solidarität der Europäer appelliert. Man müsse gemeinsam Gas sparen und überschüssige Vorräte in die EU-Länder lenken, wo es am dringendsten gebraucht werde, forderte sie. Ähnlich äußerte sich Bundesumweltminister Robert Habeck (Grüne). Die spanische Umweltministerin Teresa Ribera hingegen hatte gewettert: „Im Gegensatz zu anderen Ländern haben die Spanier in Sachen Energie nicht über ihre Verhältnisse gelebt.“

In manchen anderen Ländern wird der Kommissionsplan als „Lex Deutschland“ gesehen, weil das Land im Fall eines russischen Lieferstopps am meisten Gas benötigen würde.

In der Beschlussvorlage schließen sich die Energieminister zumindest der Lageeinschätzung der Kommission an und plädieren für ein gemeinsames Vorgehen. Es bestehe die Gefahr, dass russische Gaslieferungen in naher Zukunft „abrupt“ ausblieben, heißt es in dem Papier.

Die Union müsse darauf vorbereitet sein. „Angesichts der Marktverzerrungen, die wahrscheinlich sind, wenn Mitgliedstaaten unkoordiniert auf eine Lieferunterbrechung aus Russland reagieren, ist es entscheidend, dass alle Mitgliedstaaten ihren Gasverbrauch in Solidarität senken.“

