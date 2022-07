Energiekrise Europa verlangt nach Flüssiggas – und in Pakistan fällt der Strom aus

Bangkok, Mexiko-Stadt, Kapstadt Europa ringt um Alternativen zu russischem Gas – und in Schwellenländern geht das Licht aus. In Bangladesch beherrschen derzeit mitten in der Sommerhitze tägliche, oft stundenlange Stromausfälle den Alltag. Einkaufszentren und Märkte müssen auf Anordnung der Behörden bereits wenige Stunden nach Einbruch der Dunkelheit schließen, um Energie zu sparen. Den Kraftwerken fehlt es seit Wochen an ausreichenden Brennstoffen, um genug Strom für die knapp 170 Millionen Einwohner des Landes produzieren.

Die Krise ist direkte Folge der Turbulenzen an den europäischen Energiemärkten: Russlands verringerte Gaslieferungen haben die europäische Nachfrage nach per Schiff geliefertem Flüssiggas stark ansteigen lassen. In Schwellenländern des globalen Südens, die bereits auf LNG – liquefied natural gas – setzten, sind die Gastanker hingegen rar geworden. Die lokalen Energieversorger können es sich nicht mehr leisten, angesichts des Preisanstiegs am Weltmarkt mitzubieten.

Steve Hill, der bei dem Energiekonzern Shell das Flüssiggasgeschäft verantwortet, schlug schon im vergangenen Monat Alarm: „Europa saugt LNG aus der Welt.“ In Entwicklungsländern komme daher weniger an.

In den betroffenen Ländern wächst die Empörung. So auch bei Khondaker Golam Moazzem, Ökonom am Centre for Policy Dialogue in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka. „Die Lieferanten versorgen lieber die Hochpreismärkte in Europa“, klagt er. „Wir werden aus dem Markt verdrängt, was Millionen Menschen in die Dunkelheit stürzt.“

Bangladesch deckt einen Fünftel seines Gasbedarfs aus LNG-Importen. Die Preise, die das Land dafür in den vergangenen Monaten bezahlen musste, haben sich laut dem britischen Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) im Vergleich zu Mai 2021 verfünffacht. Im Vergleich zu Mai 2020 liegen die Kosten sogar zehnmal höher. Experten fürchten, dass die Kosten noch weiter steigen könnten, wenn auch Deutschland seine geplanten Flüssiggasterminals in Betrieb hat.

Bangladesch ist nicht das einzige asiatische Land, das die Engpässe stark zu spüren bekommt: Kaushal Ramesh, Analyst bei dem Energieberater Rystad Energy, hält den Flüssiggaspreis von mehr als 30 Dollar pro MMBtU (million British thermal units) am Spotmarkt auch für Indien und Pakistan für nicht mehr bezahlbar. Wo es zu LNG keine Alternativen gebe, seien Stromausfälle die Folge.

In Pakistan gehen die Klimaanlagen aus

Für Pakistan, das derzeit in einer schweren Wirtschaftskrise steckt und am Rande der Zahlungsunfähigkeit steht, ist das bereits Realität: Teile des Landes waren zuletzt mehr als zwölf Stunden am Tag ohne Strom – und damit bei Temperaturen von mehr als 40 Grad auch ohne Klimaanlagen und Ventilatoren. Um Energie zu sparen, reduzierte die Regierung die Arbeitszeit von Behördenmitarbeitern.

Für seine LNG-Importe hatte Pakistan zwar bereits vor Jahren langfristige Verträge zu finanziell günstigen Konditionen abgeschlossen. Doch die Lieferungen blieben in den vergangenen Monaten aus – angeblich weil die Vertragspartner selbst von Engpässen betroffen waren.

Pakistan und Bangladesch verhandeln derzeit mit dem Internationalen Währungsfonds über Finanzhilfen, um die steigenden Importkosten bewältigen zu können. Ökonom Moazzem sieht aber auch Europa in der Verantwortung. „EU-Politiker müssen sich der Realität mit Blick auf ihre Rolle bei den steigenden Kosten in anderen Ländern stellen“, fordert er.

Die EU sollte sich statt auf LNG besser auf erneuerbare Energien fokussieren, wünscht sich Moazzem.

Europa will sich mithilfe von Flüssiggas unabhängiger von russischen Energielieferungen machen. (Foto: Reuters) LNG-Tanker

Die Signale, die Schwellen- und Entwicklungsländer aus Europa erhalten, gehen allerdings in die andere Richtung. Die EU-Kommission drängte afrikanische Länder wie Nigeria noch vor kurzem dazu, sich von der Förderung fossiler Brennstoffe abzuwenden und ganz auf grüne Energie zu setzen.

Doch seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine hat sich diese Einstellung grundlegend gewandelt. Nigeria gilt in Brüssel plötzlich als Hoffnungsträger für die Versorgung Europas mit Energie.

Hintergrund ist die seit Jahren geplante Trans-Sahara-Pipeline. Sollte die mehr als 4000 Kilometer lange Rohrleitung Realität werden, könnte Gas aus dem Nigerdelta bis nach Algerien und von dort durchs Mittelmeer nach Europa strömen.

Im Februar unterzeichneten Algerien, Niger und Nigeria eine entsprechende Erklärung, das 21 Milliarden Dollar kostende Projekt gemeinsam vorantreiben zu wollen. Wenn die Pipeline einmal fertig ist, soll sie 36 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr transportieren.

Nigeria ist bereits jetzt nach Algerien der zweitgrößte Gasexporteur Afrikas. Derzeit liefert das Land allerdings noch 90 Prozent seiner Energie nach China, was auch mit dem bisherigen Desinteresse Europas zusammenhängt. Erst kürzlich bremste Nigerias Regierung zudem die Hoffnung der Europäer, das Land werde dem Kontinent kurzfristig aus der Energiemisere helfen, was auch an einer mangelnden Gas-Infrastruktur im Land liegt.

In Kolumbien bringt die Neuordnung der europäischen Energieversorgung derweil die geplante Energiewende durcheinander. Das Land gehört weltweit zu den zehn größten Exporteuren von Steinkohle und ist auch für Deutschland ein wichtiger Lieferant. Der designierte Präsident Gustavo Petro will die Abhängigkeit der Wirtschaft von fossilen Brennstoffen aber deutlich verringern und das Land perspektivisch aus der Kohleförderung führen.

Doch insbesondere Deutschland wünscht sich von dem Land einen Ausbau der Kohlelieferungen: Beliefen sich die deutschen Importe aus Kolumbien im gesamten vergangenen Jahr auf 1,78 Millionen Tonnen, lagen die Kohle-Importe allein im ersten Quartal 2022 laut Statistischem Bundesamt schon bei 687.842 Tonnen.

Scholz bat Kolumbien um mehr Kohlelieferungen

Die Bundestagsabgeordnete Kathrin Henneberger (Grüne) hält diese Entwicklung für eine unmittelbare Folge des Ukrainekrieges. Gleich nach Beginn der Invasion hätten sich die Energiekonzerne EnBW, Steag, RWE und Uniper nach Alternativen zur russischen Kohle umgeschaut und seien dabei auf Kolumbien gekommen, sagt die Politikerin, die im Bundestags-Ausschuss für Klimaschutz und Energie sitzt.

Unterstützt worden seien ihre Bestrebungen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der die scheidende Regierung von Präsident Iván Duque bereits im April darum bat, noch mehr Kohle zu liefern. „Da wird Druck aufgebaut, der deutschen Unternehmen die Tür öffnen soll“, kritisiert Henneberger den Kanzler-Anruf und spricht von „neuem kolonialem Verhalten“. „Wir brauchen aber keinen Ausbau der Kohleimporte, sondern eine gemeinsame Exit-Strategie mit Kolumbien“, fordert sie.

