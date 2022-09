Energiekrise Frankreich deckelt Energiepreise auch 2023 – Seitenhieb auf deutsche Regierung

Französische Haushalte sollen die Energiekrise weiter kaum zu spüren bekommen. Paris plant weitere Milliarden-Hilfen – und legt eine kühne Konjunktur-Prognose zugrunde.

Die französische Regierung will die Bürger vor den Auswirkungen der Inflation schützen. (Foto: REUTERS) Frankreichs Finanzminister Le Maire

Paris Angesichts der hohen Energiepreise stellt Frankreich auch im kommenden Jahr Milliardenhilfen für Haushalte und Unternehmen bereit. Es sei „die wichtigste und drängendste Herausforderung“, den Inflationsdruck abzuschwächen, sagte der französische Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Montag bei der Vorstellung des Haushaltsgesetzes für 2023 in Paris.

Le Maire sprach von einem „verantwortlichen Haushalt“, der die Franzosen in Zeiten großer wirtschaftlicher Unsicherheit „schützen“ werde. Der drohende Einbruch des Wirtschaftswachstums dürfe nicht noch durch eine Sparpolitik verschärft werden. Zugleich halte die Regierung aber grundsätzlich an ihrem Fahrplan zum Abbau des Haushaltsdefizits in den kommenden Jahren fest.