Energiekrise Frankreich fährt seine Atomkraftwerke wieder hoch – und will den Bau neuer Reaktoren beschleunigen

Das Land holt die wegen Wartung und technischer Probleme abgeschalteten Atomkraftwerke nach und nach wieder ans Netz. Ist damit die Gefahr eines Blackouts im Winter gebannt?

Frankreich fährt seine Atomkraftwerke wieder hoch. (Foto: AFP/Getty Images) Atomkraftwerk in Fessenheim

Paris Die französische Energieministerin Agnès Pannier-Runacher möchte zeigen, dass es wieder vorwärtsgeht mit der Atomkraft im Land. Die Ministerin machte sich ein Bild von den Wartungs- und Reparaturarbeiten in Chinon, wo vier Atomreaktoren stehen. Zwei von ihnen waren zuletzt abgeschaltet.

„Ich habe eine sehr engagierte Belegschaft gesehen, die daran arbeitet, dass die Reaktoren wieder ans Netz gehen“, sagte Pannier-Runacher am Freitag bei ihrem Ortstermin in dem Kraftwerk, das gut drei Autostunden von Paris entfernt am Ufer der Loire liegt. Einer der abgeschalteten Meiler werde in den kommenden Tagen wieder hochgefahren, der andere dann im Laufe des Monats November.

Die Regierung von Präsident Emmanuel Macron hat in diesen Tagen eine Botschaft für die Franzosen: Die Probleme mit dem Atomkraftpark neigen sich dem Ende zu. Pünktlich zum Winter soll in der Energiekrise Verlass sein auf die Kernkraft, die in Normalzeiten rund 70 Prozent des französischen Stromverbrauchs abdeckt.