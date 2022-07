Benachrichtigung aktivieren Dürfen wir Sie in Ihrem Browser über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts informieren? Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Fast geschafft Erlauben Sie handelsblatt.com Ihnen Benachrichtigungen zu schicken. Dies können Sie in der Meldung Ihres Browsers bestätigen. Benachrichtigungen erfolgreich aktiviert Wir halten Sie ab sofort über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts auf dem Laufenden. Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Jetzt Aktivieren Nein, danke Anzeige

Energiekrise Gaskonflikt: „Russland will eine Situation schaffen, in der in Europa Panik herrscht“ Kremlchef Putin könnte den Abschluss der Nord-Stream-1-Wartung geschickt nutzen, um den Westen zu erpressen, sagen Experten. Doch der Plan hätte für Russland nicht nur Vorteile. Mareike Müller 20.07.2022 - 16:43 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen Russland führt einen Wirtschaftskrieg gegen Europa, sagen Experten. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Wladimir Putin Riga Am Donnerstag soll die Wartung der Erdgas-Pipeline Nord Stream 1 enden. Nach öffentlichen Bekundungen will der russische Präsident Wladimir Putin durch die Ostsee-Pipeline wohl wieder Gas fließen lassen – allerdings nur in begrenzten Mengen. Dieses Szenario hätte nach Expertenansicht eine Reihe von Vorteilen für Moskau, allen voran die Möglichkeit, westliche Staaten in künftigen Verhandlungen zu erpressen. Davon erhofft sich die russische Regierung, ihre Interessen in der Ukraine durchzusetzen, schätzen Experten. Doch genau wie die Alternativen, die der Regierung in Moskau jetzt zur Verfügung stehen, hat dieser Plan für Russland auch Nachteile. Ein Blick auf drei Handlungsoptionen. Option 1: Das Gas fließt wieder, aber in begrenzten Mengen Derzeit gilt es als wahrscheinlich, dass Gas über Nord Stream 1 künftig nur in begrenzten Mengen fließt. In diesem Fall würde Russland weiterhin Geld für die Lieferungen einnehmen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

