Energiekrise Gassparplan für Europa steht – doch der Druck auf Deutschland zur Verlängerung der AKW-Laufzeiten wächst

Während sich Europa auf einen Gasnotfallplan einigt, läuft die deutsche Debatte über die sichere Energieversorgung für den Winter weiter. Forderungen nach mehr Kernenergie werden lauter.

Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (2.v.l) im Gespräch mit den Ministerkollegen Teresa Ribera Rodriguez (Spanien), Rob Jetten (Niederlande) und Josef Sikela (Tschechien).

Brüssel Ungeachtet von Zweifeln des europäischen Rechnungshofs, ob eine Verringerung der Abhängigkeit Europas von russischen Gaslieferungen realistisch ist, arbeitet die Europäische Union genau daran. Am Dienstag verabschiedeten die Energieminister nach langem Streit einen gemeinsamen Gasnotfallplan. Demnach sollen bis kommenden März alle Mitgliedsländer freiwillig 15 Prozent ihres Gasverbrauchs einsparen.

Im Notfall soll die EU-Kommission zudem verpflichtende Sparziele vorschlagen können, die dann von einer Mehrheit der Mitgliedstaaten gebilligt werden müssten. Allerdings haben mehrere Länder Ausnahmen von den Vorgaben durchgesetzt. Unter anderem sollen die Inseln Zypern, Malta und Irland nicht zum Gassparen gezwungen werden, weil sie nicht an das europäische Gasnetz angeschlossen sind.

Eile ist geboten, denn ein plötzlicher Lieferstopp Russlands ist eine reale Gefahr, wie der Energiekonzern Gazprom gerade wieder eindrücklich in Erinnerung gerufen hat. Das russische Staatsunternehmen kündigte diese Woche an, ab Mittwoch die Lieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 auf 20 Prozent der Kapazität zu drosseln.

Die Energieminister beschworen die europäische Solidarität als bestes Mittel gegen die Gasknappheit. Mit dem Notfallplan sende die EU ein wichtiges Signal an Russlands Präsident Wladimir Putin, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Dieser versuche, die Gaspreise hoch zu halten und so Europa zu spalten. Europa lasse sich aber nicht spalten.

Am Dienstagabend äußerte allerdings die obersten EU-Rechnungsprüfer Zweifel an einem anderen Plan der Europäischen Kommission zur Unabhängigkeit von russischer Energie. Der Europäische Rechnungshof warnte in einem Bericht davor, dass durch die Strategie „RePower EU“ nicht genug Geld mobilisiert werden könnte, um diesen Kraftakt zu stemmen.

Die EU-Kommission schätze, dass bis 2027 Investitionen von 210 Milliarden Euro notwendig seien, um den Import russischer Energie auslaufen zu lassen. Es seien aber insgesamt nur weitere 20 Milliarden bereitgestellt worden, über den Rest des Geldes habe die EU-Kommission keine Kontrolle.

Im Mai hatte die Brüsseler Behörde unter Ursula von der Leyen den Plan mit dem Namen „RePower EU“ vorgestellt, mit dem bis 2030 sogar 300 Milliarden Euro mobilisiert werden sollen.

Deutsche Debatte um Atomkraftwerke

Angesichts der so absehbaren Mängel in der Energieversorgung Europas und Deutschlands, beschleunigt sich in Deutschland die Debatte um die Verlängerung der Laufzeiten für die letzten drei aktiven Atomkraftwerke. Wolfgang Niedermark vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sagte: „Konsequent gelebte europäische Solidarität heißt für Deutschland, selbst so viel Energie bereitzustellen wie möglich, und zwar aus allen verfügbaren Quellen.“

In Deutschland sind noch die Kernkraftwerke Emsland (RWE), Isar 2 (Eon) und Neckarwestheim 2 (EnBW) in Betrieb. Sie sollen eigentlich Ende 2022 vom Netz gehen. Eine Verlängerung würde durch den sogenannten Streckbetrieb möglich. Das bedeutet, dass die Atomkraftwerke von heute an nicht mehr mit voller Leistung betrieben würden. Sie könnten dann etwa im Sommer und Herbst weniger Strom produzieren, doch die Brennelemente würden somit langsamer verbraucht und könnten auch über den Dezember dieses Jahres hinaus noch Energie liefern.

EU-Minister einigen sich auf Gas-Sparplan

Die bayerischen Arbeitgeber fordern, mindestens Isar 2 bis zum Ende der Heizperiode weiterlaufen zu lassen. „Bei einer Reduktion der Gasverstromung in Bayern droht eine beträchtliche Stromlücke in den Wintermonaten“, sagte Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW), dem Handelsblatt. Erneuerbare könnten die fehlende Erzeugungsleistung aus Gaskraftwerken noch nicht kompensieren.

Klaus Geißdörfer, CEO des Ventilatorenherstellers EBM Papst, hält einen kurzfristigen Streckbetrieb für die drei Meiler für richtig. Laufzeitverlängerungen auf längere Sicht sieht er hingegen skeptisch. Auch Klaus Schäfer, Technologievorstand des Kunststoffherstellers Covestro, fordert den Streckbetrieb. So könne zusätzlicher Gasverbrauch verhindert werden, der durch die Stromlücke in Frankreich entstehen werde, sagte er.

Frankreich hat mit dem Betrieb seiner Atommeiler derzeit große Probleme, die sich bis in den Winter hinziehen dürften. Der dort produzierte Strom wird auch nach Deutschland geliefert.

Die EU-Staaten haben das Beschlussverfahren für einen Notfallplan zur Drosselung des Gaskonsums auf den Weg gebracht.

In der Regierung ist die FDP für eine Verlängerung der Laufzeiten, die SPD zeigt sich inzwischen offener dafür. Selbst bei den Grünen bröckelt der Widerstand. Es finde ein Umdenken statt, sagte ein grüner Bundestagsabgeordneter.

Grüne teilweise für längere Laufzeiten aufgeschlossen

Der Druck in der Koalition, aber auch von europäischen Nachbarn auf die Partei sei immens. Zuletzt kamen aus den Niederlanden und der EU-Kommission Aufforderungen, Deutschland solle seine Atomkraft weiterhin nutzen. Bei einer Stromnotlage sei eine Absage an eine längere Laufzeit kaum vermittelbar.

Die installierte Leistung der drei verbleibenden Atomkraftwerke beträgt 4,3 Gigawatt (GW), sie liefern rund sechs Prozent der Stromerzeugung im Land. Netto würde durch den Streckbetrieb bis Ende März nicht mehr Strom produziert, heißt es in einem Prüfvermerk von Umwelt- und Wirtschaftsministerium. Ein Mehrwert läge allerdings darin, dass im kommenden Winter zusätzliche Leistung im System wäre, um zur Versorgungssicherheit bei Stromnachfragespitzen beizutragen.

Technisch wäre der Streckbetrieb möglich. Genug Personal hätte man wohl, heißt es aus Branchenkreisen. Und auch die Sicherheit wird bei einem Weiterbetrieb über wenige Monate nicht als kritisches Element gesehen.

