Energiekrise „Idiotischer Ausstiegsbeschluss“ – Südkorea reaktiviert die Atomkraft

Der südkoreanische Präsident will den Ausstieg aus der Atomenergie revidieren.

Tokio Südkoreas neuer Präsident Yoon Suk Yeol macht den Ausstieg des Landes aus der Atomkraft rückgängig. Das Land werde den Anteil von Atomkraft an der Stromproduktion bis 2030 auf 30 Prozent ausbauen, erklärte das Industrieministerium am Dienstag. Damit wolle die Regierung die Energiesicherheit erhöhen und zum Ziel beitragen, bis 2050 kohlendioxidneutral zu wirtschaften.

Konkret will der konservative Präsident den von seinem linken Vorgänger gestoppten Bau der Reaktoren drei und vier im Atomkraftwerk (AKW) Shin Hanul wieder aufnehmen. Der Anteil der Atomkraft, die derzeit 27 Prozent vom Energiemix ausmacht, würde dauerhaft auf 30 Prozent steigen. Die bisherige Strategie sah vor, AKWs am Ende ihrer Laufzeit abzuschalten. Dadurch wäre die Zahl der aktiven Reaktoren bis 2035 von derzeit 20 auf 17 gesunken.

Zudem setzt Yoon auf den Export von Atomtechnik. Bis 2030 will seine Regierung zehn AKWs im Ausland bauen. Auf seiner jüngsten Europareise zum Nato-Gipfel in Spanien warb Yoon bereits um Aufträge aus Europa. Große Hoffnungen setzt die Regierung auf Polen und Tschechien. Doch auch Großbritannien, die Niederlande und Rumänien werden als Interessenten gehandelt.

Die südkoreanische Energiewende könnte sich auch an anderer Stelle auswirken: Die ostasiatische Exportnation deckt ihren Energiehunger bisher zum Großteil mit fossilen Brennstoffen, die allesamt importiert werden müssen. Erneuerbare Energien tragen nur sechs Prozent zur Stromerzeugung bei.

Dafür ist das Land einer der weltgrößten Flüssiggasimporteure – und damit direkter Konkurrent von europäischen Ländern, die derzeit unter Hochdruck nach Alternativen zu russischem Gas suchen. Yoons Beschluss würde den Wettbewerbsdruck im Handel mit Flüssigerdgas (LNG) etwas senken.

Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie rechnete vor, dass bei einer reibungslosen Umsetzung der neuen Pläne die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen am gesamten Energieverbrauch von 81,8 Prozent im vergangenen Jahr auf rund 60 Prozent im Jahr 2030 reduziert werden könne.

Yoon stemmt sich gegen schwindende Popularität

Ob Yoon seine Kehrtwende allerdings durchsetzen kann, ist noch offen. Im Parlament hat die Demokratische Partei seines Vorgängers weiterhin die Mehrheit. Und die Linke macht Stimmung gegen Yoon. Die Tageszeitung „Hankyoreh“ kritisierte, dass Yoon „offenbar der Illusion erlegen ist, dass Atomkraft eine Zukunftsbranche sei.“

Der Leitartikler hob die ungelöste Frage der Entsorgung von Atommüll hervor. Andere Länder sähen daher in der Atomkraft allenfalls eine Übergangslösung. Die Kritik wird noch dadurch verstärkt, dass Yoon nach seinem extrem knappen Wahlsieg bereits deutlich an Popularität eingebüßt hat. In einer Umfrage vom Wochenende überwog der Anteil seiner Gegner erstmals den seiner Unterstützer.

Und das Thema Atomkraft dürfte nicht die Wende bringen. In einer Umfrage waren im April nur 49 Prozent für einen Ausbau der Atomenergie, 39 Prozent dagegen. Zudem kann Yoon in dem politisch tief gespaltenen Land kaum darauf hoffen, durch seinen Atomkurs linke Wähler zu gewinnen. Die sind anderen Umfragen zufolge zu 70 Prozent für den Atomausstieg.

Regierung macht viel Geld für Atomtechnik locker

Doch der neue Präsident lässt sich von dem Gegenwind nicht bremsen. „Idiotisch“ sei dieser Ausstiegsbeschluss gewesen, sagte Yoon vorige Woche während eines Besuchs bei Doosan Enerbility, einem führenden Unternehmen der koreanischen Atomindustrie. Die emotionale Wortwahl zeigt schon: Atomkraft ist für ihn eine Herzensangelegenheit. Der Ausstiegsbeschluss gilt immerhin als Auslöser für den ehemaligen obersten Staatsanwalt, sich politisch zu engagieren.

Und durch Besuche setzt er nun Zeichen. „Die Kernkraftindustrie ist etwas, das wir aufbauen sollten!“, rief Yoon den Arbeitern zu. Seiner Meinung nach ist sie die sicherste der Welt und war ein Exportschlager, bevor sein Vorgänger Moon ihr die Zukunft genommen habe. „Das ist sehr bedauerlich, und das müssen wir jetzt korrigieren“, sagte Yoon.

Daher will er massiv investieren. In diesem Jahr will seine Regierung 670 Milliarden Won (500 Millionen Euro) für Forschung und Entwicklung mit Blick auf die Atomenergie ausgeben, zwischen 2023 und 2025 mindestens weitere drei Billionen Won (2,2 Milliarden Euro). Darüber hinaus versprach das zuständige Ministerium, bis 2028 zudem 399 Milliarden Won (300 Millionen Euro) für die Entwicklung und Vermarktung kleiner und modularer Atomreaktoren auszugeben. Die sind weltweit ein großer Hoffnungsträger der Atomindustrie.

