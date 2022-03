Energiekrise Importreduzierung um zwei Drittel binnen eines Jahres: So will Europa von russischem Gas unabhängig werden

Brüssel Es ist wie eine Energiewende im Schnellvorlauf: Politiker denken nicht mehr in Jahrzehnten, wenn es darum geht, die Versorgung umzustellen. Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, ihren Bedarf an russischem Gas um zwei Drittel zu reduzieren – innerhalb nur eines Jahres. „Wir müssen unabhängig von russischem Öl, Kohle und Gas werden“, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. „Wir können uns einfach nicht auf einen Lieferanten verlassen, der uns ausdrücklich bedroht.“

Wie aber soll das funktionieren? Die neue Strategie lautet: Das Klimaschutzpaket, durch das die Emissionen der EU bis 2030 um 55 Prozent gesenkt werden sollen, wird erweitert. Darin geht es vor allem um erneuerbare Energien und mehr Effizienz, durch die auch der Verbrauch von fossilem Gas um 30 Prozent gesenkt werden kann.

Diese Anstrengungen sollen nun verschärft werden, um auf gut 45 Prozent Einsparungen zu kommen. Wenn das klappt, ließe sich allein mit diesen Maßnahmen bis 2030 fast komplett auf russisches Gas verzichten.

So viel Zeit bleibt möglicherweise aber nicht. Ein Energie-Embargo gegen Russland wird immer wieder diskutiert. Es wäre auch möglich, dass Russland die Gaslieferungen von sich aus einstellt. Darum kommt der Import von Flüssiggas (LNG) noch hinzu.

Schon in den vergangenen zwei Monaten hat die EU ihre Importe deutlich gesteigert und ist weiterhin bereit, hohe Preise für LNG zu zahlen. „Die EU hat ihre Abhängigkeit im Januar und Februar schon von 47 auf 26 Prozent gesenkt“, sagt Simone Tagliapietra vom Brüsseler Institut Bruegel.





Tagliapietra und andere Wissenschaftler von Bruegel glauben deshalb, dass sich auch ein Stopp der Gasimporte aus Russland abfedern ließe, ohne dass es zu unkontrollierten Knappheiten kommt. Sollte ab sofort kein Gas mehr durch die Pipelines kommen, würde das Gas in den Speichern für die aktuelle Heizperiode noch ausreichen.

Zwangsmaßnahmen gegen die Industrie wären das letzte Mittel

Über den Sommer würden die Speicher mit Flüssiggas (LNG) so weit wie möglich aufgefüllt werden. Wegen der LNG-Importe steigt der Füllstand in den Gasspeichern derzeit trotz des Winters an. Möglich wäre, allein mit LNG bis zum nächsten Herbst 500 Terawattstunden (TWh) in Europa zu speichern.

Das ist allerdings nur ein Drittel dessen, was man mithilfe Russlands einlagern würde. Ohne Gegenmaßnahmen würden die Speicher dann im folgenden Januar leerlaufen. Bruegel prognostiziert eine Lücke von 400 TWh pro Monat. Die Forscher schätzen, dass sich der Verbrauch der Industrie durch Zwangsmaßnahmen um 170 TWh pro Monat senken ließe. Es wäre aber wohl nur das letzte Mittel.

Eine naheliegende Maßnahme ist die massive Investition in Solarstrom und Wärmepumpen. Damit ließen sich aber nur 60 TWh sparen. Den höchsten Beitrag könnten mit 270 TWh hochgefahrene Kohlekraftwerke leisten. Auch ließen sich Gasturbinen mit Öl betreiben. Hinzu käme ein sparsameres Verhalten in Haushalten und Betrieben.

Die Grünen vermissen im Konzept der EU-Kommission Finanzierungsquellen. „Jetzt braucht es einen Marshallplan für die Energiewende und Freiheit Europas, indem wir in Solardächer, Windräder und Wärmepumpen investieren“, sagte der Europaabgeordnete Michael Bloss. „Doch weder höhere Ziele für den Ausbau der Erneuerbaren noch für Renovierungen oder Energieeffizienz sind enthalten.“

Längere Laufzeiten von Kernkraftwerken sind unwahrscheinlich

Atomkraftwerke länger am Netz zu lassen, würde laut Bruegel 120 TWh Gas pro Monat sparen. Allerdings lehnen das deutsche Wirtschafts- und das Umweltministerium dies ab. Dem geringen Nutzen stünden hohe Risiken entgegen, erklärten sie.

Insgesamt hat Bruegel in seiner in der vergangenen Woche veröffentlichten Untersuchung Vorschläge mit einem Einsparpotenzial von rund 850 Terawattstunden zusammengetragen. Sie müssten also nur zur Hälfte umgesetzt werden.

Das heißt jedoch nicht, dass Zwangsmaßnahmen gegen die Industrie in Deutschland ausgeschlossen sind. Denn Deutschland ist mehr als andere EU-Staaten von Gas aus russischen Pipelines abhängig.

LNG zuzukaufen, funktioniert nur begrenzt, weil das Pipelinenetz dafür nicht ausgelegt ist. Das in Brunsbüttel geplante LNG-Terminal wird wohl frühestens in drei Jahren betriebsbereit sein. „In den nächsten zwölf Monaten kann nur wenig getan werden, um physische Engpässe zu beseitigen“, heißt es in der Bruegel-Analyse.

