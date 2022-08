Energiekrise Inflation in Großbritannien: Vielen Haushalten droht der Sturz in die „Energiearmut“

Die Preise für Verbraucher und Unternehmen schnellen nach oben. Ein 100 Milliarden Pfund schweres Kreditprogramm könnte das Schlimmste verhindern.

Eating or Heating: Viele Briten können die hohen Energiepreise nicht mehr zahlen. (Foto: dpa) Menschen stehen in der Gemüseabteilung eines Londoner Supermarktes

London In Großbritannien steigen die Sorgen vor den sozialen Folgen der stark steigenden Energiepreise. Wenn die Regulierungsbehörde Ofgem am Freitag den staatlichen Preisdeckel für Strom und Gas den stark gestiegenen Marktpreisen anpasst, werden viele Haushalte und Unternehmen diesen Preisschock ohne staatliche Soforthilfen nach Ansicht von Ökonomen nicht mehr verkraften können. „In diesem Winter droht eine Katastrophe, da die steigenden Energierechnungen Familien in ganz Großbritannien ernsthafte physische und finanzielle Schäden zufügen können“, warnt Jonny Marshall von der Denkfabrik Resolution.

Philippe Commaret, Chef des in Großbritannien stark engagierten französischen Energiekonzerns EDF, befürchtet, dass die Hälfte aller 28 Millionen Haushalte in die „Energiearmut“ stürzen könnte. Gemeint ist damit, dass diese Familien mehr als zehn Prozent ihres verfügbaren Haushaltseinkommens für Strom und Gas ausgeben müssen.