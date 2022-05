Energiekrise Kanadischer Industrieminister: „Ich habe noch nie so viele Anrufe aus Deutschland erhalten"

Industrieminister François-Philippe Champagne zeigt sich bei Öl- und Gaslieferungen an Europa hilfsbereit. Doch welche Möglichkeiten hat er überhaupt?

François-Philippe Champagne

London Wann immer man im politischen Berlin in Krisenzeiten nach gleichgesinnten Verbündeten sucht, wird an erster Stelle Kanada genannt. Das nach Russland zweitgrößte Flächenland der Welt ist aufgrund seiner multilateralen Handelspolitik und liberalen Gesellschaftspolitik europäischer als manche EU-Staaten.

Außerdem ist Kanada der viertgrößte Ölproduzent und verfügt über reiche Rohstoffvorkommen. Was liegt also näher, als in Zeiten des Energienotstands in Europa die Freunde in Kanada um Hilfe zu bitten?

Genau dies geschieht bereits, erzählt François-Philippe Champagne, kanadischer Minister für Innovation, Wissenschaft und Industrie, kurz vor seinem Deutschlandbesuch im Gespräch mit dem Handelsblatt: „Ich habe noch nie so viele Anrufe aus Deutschland erhalten, um herauszufinden, was wir gemeinsam tun können.“

Zwischen den Ländern gebe es viele Gemeinsamkeiten „Wir teilen dieselben Werte und sind durch das Freihandelsabkommen Ceta miteinander verbunden“, sagt Champagne. Kanada und Deutschland hätten zudem bereits eine Absichtserklärung für eine Energiepartnerschaft unterzeichnet.

