Energiekrise „Kein Blackout“: Frankreich hofft bei der Strom- und Gasversorgung auf einen milden Winter

Paris Die französische Premierministerin Élisabeth Borne hat die Bevölkerung eindringlich zum Energiesparen aufgerufen: „Wenn jeder seine Verantwortung wahrnimmt, wird es keine Unterbrechungen bei der Versorgung geben“, sagte Borne am Mittwoch in Paris. Die Energienetzbetreiber sehen Frankreich bei Strom und Gas relativ gut auf den Winter vorbereitet. Ihre Einschätzung: Die nächsten Monate würden zwar schwierig, die Risiken seien aber beherrschbar.

Der Stromnetzbetreiber RTE erklärte, dass Frankreich „in keinem Fall“ einen Blackout erleben werde. Damit meint das Unternehmen einen „kompletten Kontrollverlust“ im Stromnetz. Im schlimmsten Fall könnte punktuell die Versorgung eingeschränkt werden; selbst dieses Szenario sei aber sehr unwahrscheinlich. Ein entscheidender Faktor sei, wie kalt der Winter werde: Denn viele Franzosen heizen mit Strom statt wie in Deutschland mit Gas.

Sollte der Winter relativ mild ausfallen, „werden sie von uns wahrscheinlich gar nichts hören“, sagte RTE-Chef Xavier Piechaczyk. Auch für das Worst-Case-Szenario müssten neben außergewöhnlicher Kälte zusätzliche Faktoren zusammenkommen, etwa ein Gasmangel oder die Weigerung von Bürgern und Unternehmen, freiwillig den Verbrauch zu drosseln.

Die französischen Prognosen basieren aber auch darauf, dass eine Reihe von Atomkraftwerken im Herbst und Winter wieder hochgefahren werden. Zuletzt waren nur etwa die Hälfte der 56 Reaktoren des Landes am Netz. Borne sagte, die Regierung werde darüber wachen, dass der Energiekonzern EDF „seine Planung beim Hochfahren seiner Atomreaktoren einhält“.

Hinter der Nuklearflaute stehen geplante Wartungsmaßnahmen bei Reaktoren, die während der Coronazeit verschoben wurden und nun zeitgleich vorgenommen werden. Außerdem wird bei einigen Reaktoren ein Problem mit angerosteten Leitungen im Kühlsystem untersucht.

Der Netzbetreiber RTE erklärte am Mittwoch: „Bei der Atomkraft haben sich die Unsicherheiten in den vergangenen Monaten in eine positive Richtung verringert.“ So sei das Rostproblem eingegrenzt worden und die Reparaturstrategie von der Atomsicherheitsbehörde ASN genehmigt worden.

Auch das für Gasfernleitungen zuständige Unternehmen GRTgaz zeigte sich am Mittwoch vorsichtig optimistisch: Die Gasspeicher seien bereits zu 94 Prozent gefüllt. Frankreich dürfte der heimischen Gasnachfrage im Winter nachkommen und gleichzeitig europäischen Nachbarländern helfen können. Wie beim Strom hängt aber auch die Gasversorgung nach Angaben des Unternehmens zumindest teilweise von den meteorologischen Bedingungen ab.

Energiedeal zwischen Deutschland und Frankreich

Frankreich hat Gaslieferungen an Deutschland in Aussicht gestellt, wenn die Bundesrepublik das Land im Gegenzug mit Stromlieferungen vor allem zu Spitzenlastzeiten unterstützt. Thierry Trouvé, Chef von GRTgaz, sprach mit Blick auf den geplanten Deal von einer „Win-win-Situation“ für beide Länder. Man werde wahrscheinlich ab Oktober in der Lage sein, täglich bis zu 100 Gigawattstunden Gas nach Deutschland zu schicken. Die Einzelheiten der Abmachung haben die Regierungen in Paris und Berlin aber noch nicht offiziell verkündet.

Borne bereitete ihre Landsleute unterdessen auf höhere Energietarife vor. Anders als in Deutschland sind die französischen Haushalte bislang nicht mit explodierenden Strom- und Gasrechnungen konfrontiert worden. Mehr als 24 Milliarden Euro hat die Regierung in Paris bereits ausgegeben, um die Preise von Strom und Gas für private Endverbraucher zu deckeln sowie einen Tankrabatt von aktuell 30 Cent pro Liter zu finanzieren.

Der Anstieg der Strompreise in diesem Jahr war auf vier Prozent begrenzt, die Gastarife sind sogar seit Oktober 2021 eingefroren. Im kommenden Jahr will die Regierung eine Erhöhung der Strom- und Gaspreise um 15 Prozent zulassen. Die Kosten des weniger großzügigen Deckels bezifferte Finanzminister Bruno Le Maire auf immerhin 16 Milliarden Euro.

Staat hält sich bei Energiehilfen etwas zurück

Premierministerin Borne sagte, dass der Staat den Menschen immer noch stark unter die Arme greife. Ohne die Begrenzung würde die durchschnittliche Gasrechnung der Haushalte um monatlich 200 Euro statt wie nun um 25 Euro steigen. Beim Strom liege der Anstieg bei 20 Euro im Monat, verglichen mit 180 Euro ohne den Eingriff.

Das Auslaufen des Tankrabatts stand schon vor der Pressekonferenz von Borne fest. Nach der vorübergehenden Erhöhung auf 30 Cent pro Liter Benzin und Diesel im September sieht der Plan der Regierung vor, den Rabatt ab November auf zehn Cent pro Liter abzusenken und zum Jahresende ganz zu beenden.

Zwölf Millionen Haushalte mit geringem Einkommen sollen im Winter einmalig mit einem „Energiescheck“ unterstützt werden, die Höhe beträgt je nach Verdienst zwischen 100 und 200 Euro. Die Kosten dieser Maßnahme beziffert das Finanzministerium auf 1,8 Milliarden Euro.

Mehr: Frankreich hält trotz Wachstumseinbruchs an seinen Haushaltszielen fest