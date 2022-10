Energiekrise Leck an Druschba-Ölpipeline in Polen entdeckt

Der polnische Betreiber meldet ein Leck an der Druschba-Pipeline, die große Teile Mitteleuropas mit russischem Öl versorgt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Die Ölpipeline versorgt auch die ostdeutsche Raffinerie Schwedt. (Foto: dpa) Druschba-Pipeline

Warschau An der Ölpipeline Druschba aus Russland ist dem polnischen Betreiber PERN zufolge ein Leck aufgetreten. Dieses sei am Dienstagabend entdeckt worden und betreffe einen der beiden Leitungsstränge, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Es wurde in einem Abschnitt der Leitung etwa 70 Kilometer von der zentralpolnischen Stadt Plock entfernt entdeckt. Die Ursachen für das Leck seien derzeit unbekannt.

Die Druschba-Ölpipeline ist eine der größten der Welt und liefert russisches Öl in weite Teile Mitteleuropas – darunter nach Deutschland, Polen, Weißrussland, Ungarn, die Slowakei, die Tschechische Republik und Österreich.

Der Name der Pipeline bedeutet „Freundschaft“ auf Russisch. Sie versorgt auch die ostdeutsche Raffinerie Schwedt, die sich mehrheitlich in der Hand des russischen Eigentümers Rosneft befindet. Deutschland will ab Jahresende kein russisches Öl mehr nutzen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die zweite Leitung der Pipeline funktioniert den Angaben zufolge normal. Dies gelte auch für andere Bereiche der PERN-Infrastruktur. „Zum jetzigen Zeitpunkt handeln alle PERN-Dienste (Technik, Betrieb, Werksfeuerwehr und Umweltschutz) nach den für diese Art von Situation vorgesehenen Plänen“, so der Betreiber. Eine Sprecherin des tschechischen Pipeline-Betreibers MERO sagte, man habe bislang keine Veränderungen bei den Durchflüssen in die Tschechische Republik festgestellt. Mehr: Zukunftsforscher Rifkin über die Furcht vor Sabotage: „Die Regierungen müssen aufwachen“