Energiekrise Marktwert 17,3 Milliarden Dollar: Griechische Reeder helfen Putin beim Öl-Verkauf

Europa will kein russisches Öl mehr. Aber europäische Reeder helfen Russland im großen Stil dabei, neue Abnehmer zu finden. So lückenhaft sind die Anti-Putin-Regeln der EU.

Schon jetzt laden Schiffe auf dem offenen Meer ihre Ladung um. (Foto: REUTERS) Tanker-Treffen vor Griechenland

Athen, Brüssel George Prokopiou gilt in Deutschland als Retter. Wenn im nächsten Winter die Gasheizungen in den deutschen Wohnungen nicht ausgehen, dann ist das auch ihm zu verdanken, wenigstens ein bisschen. Anfang Mai unterzeichnete der griechische Reeder in Wilhelmshaven mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck einen Chartervertrag für zwei schwimmende Flüssiggasterminals (FSRU). Prokopiou vermietet seine Spezialschiffe „Transgas Force“ und „Transgas Power“ an die Bundesregierung. Sie sollen Deutschland helfen, unabhängiger vom russischen Lieferanten Gazprom zu werden. Er sei „sehr glücklich, beim Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Zukunft zu helfen“, sagte der 76-jährige Grieche bei der Zeremonie.

