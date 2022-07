Energiekrise „Unverhältnismäßig, unhaltbar“: Länder sind erbost über Gas-Sparplan der EU

Die EU möchte, dass alle Mitgliedsländer ihren Gasverbrauch um 15 Prozent senken. Doch viele Länder lehnen das ab. Drastische Worte fand Spaniens Umweltministerin.

„Wir müssen reden, nicht auferlegen“ – Spaniens Umweltministerin ist erbost. (Foto: imago images/Agencia EFE) Teresa Ribera

Madrid, Lissabon In der EU regt sich massiver Widerstand gegen die Vorschläge der EU-Kommission für einen Gas-Notfallplan. Nachdem am Mittwoch bereits ablehnende Kommentare aus Spanien und Polen kamen, kritisierten am Donnerstag die Regierungen von Portugal und Griechenland die Vorschläge. Auch Italien und Ungarn missbilligten das Vorhaben.

Besonders heftig fielen die Reaktionen in Spanien aus. „Wir sind nicht bereit, uns etwas aufzwingen zu lassen, was wir für ungerecht halten“, sagte die spanische Umweltministerin Teresa Ribera. „Im Gegensatz zu anderen Ländern haben die Spanier in Sachen Energie nicht über ihre Verhältnisse gelebt“, wetterte sie in Anspielung auf die Finanzkrise, als die Nordeuropäer Spanien für seine hohen Schulden kritisierten.