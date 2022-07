Energiekrise US-Finanzministerin Yellen und japanischer Amtskollege Suzuki diskutieren Ölpreisdeckel

Japan und die USA wollen offenbar über einen Deckel für russisches Öl sprechen. Ansonsten könnten Preissteigerungen von bis zu 40 Prozent drohen.

Die US-Finanzministerin spricht am Dienstag mit ihrem japanischen Amtskollegen. (Foto: Reuters) Janet Yellen

Tokio US-Finanzministerin Janet Yellen will einem Regierungsvertreter zufolge am Dienstag bei Ihrem Treffen mit ihrem japanischen Amtskollegen Shunichi Suzuki die Umsetzung einer Preisobergrenze für russisches Öl vorantreiben. Ziel sei es, den Preis so festzulegen, dass er die russischen Produktionskosten decke, damit die Regierung in Moskau weiterhin einen Anreiz zum Ölexport habe, aber nicht so hoch, dass er den Krieg gegen die Ukraine finanzieren könne, sagte ein hochrangiger US-Finanzbeamter am Dienstag. Der weltweite Ölpreis könne um bis zu 40 Prozent auf etwa 140 Dollar pro Barrel in die Höhe schnellen, falls eine Deckelung nicht durchgesetzt werden könne.

Die Regierung in Tokio hatte sich besorgt über eine zu niedrige Preisobergrenze gezeigt, aber eine mögliche Preisspanne von 40 bis 60 Dollar pro Barrel nicht grundsätzlich abgelehnt, erklärte der US-Vertreter weiter. Japan hat sich den Sanktionen der G7 und der EU gegen den russischen Energiesektor angeschlossen, obwohl es von Öl- und Gasimporten auch aus Russland abhängig ist.

