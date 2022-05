Energiekrise Von der Leyen traf Orban zu Krisensitzung in Ungarn – Ölembargo könnte scheitern

Ungarn ist stark von russischem Öl abhängig – und wehrt sich gegen ein Energieembargo gegen Russland. Kommissionspräsidentin von der Leyen muss nun Überzeugungsarbeit leisten.

Die EU-Kommissionspräsidentin will den ungarischen Präsidenten von einem Öl-Embargo gegen Russland überzeugen. (Foto: AP) Ursula von der Leyen

Brüssel Der Vorschlag für ein neues Sanktionspaket gegen Russland trifft auf deutlichen Widerstand. Dass es politisch schwierig wird, die Strafmaßnahmen umzusetzen, zeigt sich an einem spontanen Besuch von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Budapest am Montagnachmittag. Thema der Gespräche in Ungarn sei die europäische Energieversorgungssicherheit, schrieb der Sprecher der Kommissionspräsidentin.

Von der Leyen selbst schrieb nach dem Treffen mit Premierminister Viktor Orban auf Twitter, der Austausch sei hilfreich gewesen, um Fragen im Zusammenhang mit Sanktionen und Energiesicherheit zu klären.

Man habe Fortschritte erzielt, aber es sei noch mehr Arbeit nötig.

Ungarn bremst bislang das Ölembargo mit dem Hinweis darauf, dass es von russischem Öl abhängig ist. Außenminister Peter Szijjarto verglich den Vorschlag mit einer „Atombombe, die auf die ungarische Wirtschaft abgeworfen wird“. Das Land soll laut Kommission bis Ende 2024 russisches Öl beziehen dürfen, ebenso wie die Slowakei. Für Tschechien ist eine Ausnahme bis Mitte 2024 vorgesehen.