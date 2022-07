Energiekrise Wenn der Staat den Öko-Kühlschrank spendiert: So will Griechenland Strom sparen

Athen Ob im Media Markt, bei Euronics oder beim griechischen Elektro-Marktführer Kotsovolos: Der Andrang ist jetzt groß im hellenischen Hausgerätehandel. Vor allem für Kühlschränke und Klimageräte interessieren sich die Kunden. Grund für das Gedränge sind nicht nur die Temperaturen, die mittags in Athen derzeit 36 Grad erreichen.

Wer jetzt seine alte Klimaanlage gegen ein neues, energieeffizientes Gerät tauscht, bekommt vom Staat die Hälfte des Kaufpreises erstattet – und kann sich in Zukunft auf eine niedrigere Stromrechnung freuen. Auch für den Kauf neuer Kühlschränke und Tiefkühltruhen gibt es Zuschüsse.

Die Subventionen sind Teil eines Krisenkonzepts, mit dem die Regierung des konservativen Premierministers Kyriakos Mitsotakis auf die angespannte Versorgungssituation beim Erdgas und die explodierenden Strompreise reagiert. Um auf Engpässe bei der Erdgasversorgung vorbereitet zu sein, fährt der staatliche Stromversorger Public Power Corporation jetzt stillgelegte Kohlekraftwerke wieder hoch.

Zugleich versucht die Regierung, den Stromverbrauch zu drücken. 148 Millionen Euro stellt sie für die Erneuerung der älteren Hausgeräte bereit. Die Gelder kommen aus den EU-Strukturfonds. Ziel ist es, in den nächsten Wochen 380.000 alte Klimaanlagen und Kühlschränke auszumustern und durch neue zu ersetzen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Etwa 200.000 Haushalte werden Zuschüsse erhalten, kalkuliert Energie- und Umweltminister Kostas Skrekas. Jeder Haushalt kann bis zu drei Geräte ersetzen. Zwei davon dürfen Klimageräte sein. Die neuen Klimaanlagen müssen mindestens die Effizienzklasse A++ haben, Kühlschränke zumindest die Klasse E, Tiefkühlgeräte die Klasse F oder besser.

Das Verfahren ist denkbar einfach: Die Zuschüsse beantragt man über ein Internetportal des Energieministeriums, das noch bis zum Freitag freigeschaltet ist. Berechtigt sind alle privaten Haushalte. Man gibt lediglich seine Steuernummer, die Nummer des Stromanschlusses und seine Mobilfunknummer ein. Bis Ende Juli erhält der Antragsteller einen Gutschein in Form eines QR-Codes auf sein Handy. Der Händler liest den Code aus, zieht den Zuschuss vom Bruttokaufpreis ab und bekommt den Rabatt vom Fiskus erstattet.

Staatlicher Rabatt liegt zwischen 30 und 50 Prozent des Verkaufspreises

Er kann zwischen 30 und 50 Prozent des Bruttoverkaufspreises ausmachen. Die Höhe richtet sich nach dem letzten Nettoeinkommen des Haushalts und der Größe der Familie. Die Obergrenze beträgt 710 Euro pro Gerät. Die neuen Geräte müssen bis zum 16. September gekauft, die alten bis zum 30. September zum Recycling abgegeben werden. Energieminister Skrekas verspricht den Familien, die von der Förderung Gebrauch machen, bei der Stromrechnung eine Minderung um 150 bis 300 Euro im Jahr.

Auch der Staat soll sparen. Die öffentliche Hand gab in Griechenland 2020 für Strom, Erdgas und Heizöl 596 Millionen Euro aus, wie Alexandra Sdoukou vorrechnet, die Generalsekretärin im Energieministerium. 2021 belief sich die Rechnung bereits auf 956 Millionen Euro. Um gegenzusteuern, sollen die staatlichen Energieverbraucher, von den Ministerien über die öffentlich-rechtlichen Organisationen, Krankenhäuser, Schulen und Universitäten bis zu den Regionalverwaltungen und Kommunen ihren Energieverbrauch um zehn Prozent reduzieren.

Klimaanlagen in öffentlichen Gebäuden dürfen ab sofort nicht auf Temperaturen unter 26 Grad Celsius eingestellt werden. Gemeinden, die das Sparziel noch in diesem Jahr schaffen, will der Staat mit Prämien belohnen. Dafür stehen im Haushalt Mittel von 150 Millionen Euro bereit.

Bis 2030 sollen 30 Prozent der Energiekosten eingespart werden

Bis zum Jahr 2030 sollen Einsparungen von 30 Prozent gegenüber 2022 erreicht werden, etwa durch den Einsatz energieeffizienter Heizungs- und Klimageräte, energetische Ertüchtigung der Bauten und den Einsatz von Solarpanels für die Stromversorgung öffentlicher Gebäude. Allein bei der Straßenbeleuchtung sieht Sdoukou ein Einsparungspotenzial von 35 bis 50 Prozent.

Jede öffentliche Behörde muss einen Energiebeauftragten ernennen. Er soll zum Beispiel dafür sorgen, dass Licht, Klimageräte und Computer in Räumen, die nicht benutzt werden, ausgeschaltet sind. Energie-Generalsekretärin Sdoukou beziffert die möglichen Einsparungen auf 600 Gigawattstunden pro Jahr. Das wären etwa 1,2 Prozent des derzeitigen Stromverbrauchs des Landes.

Aber es geht womöglich um mehr als Stromsparen. Politische Beobachter sehen in den Zuschüssen ein Indiz für baldige Wahlen. Im nächsten Winter dürften Inflation und Energiekrise die Menschen mit voller Wucht treffen. Premier Mitsotakis könnte deshalb erwägen, die regulär im Frühjahr 2023 fälligen Parlamentswahlen auf den September vorzuziehen.

Mehr: Die Taxonomie lügt – welche Projekte sich für die Energiewende wirklich lohnen