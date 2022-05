Energiepolitik Flüssiggas für Deutschland: Emir von Katar will beim Staatsbesuch LNG-Deal abschließen

Scheich Tamin bin Hamad Al-Thani trifft erstmals Bundeskanzler Scholz. Er hat einen Vertrag über langfristige Gaslieferungen im Gepäck – und weitere Abkommen, etwa im Militärbereich.

Berlin Wenn Katars Emir, Scheich Tamin bin Hamad Al-Thani am Freitag erstmals in Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz trifft, dann bringt er mit, worauf die Bundesregierung sehnsüchtig wartet: einen Vertrag über langfristige Gaslieferungen, der Deutschland unabhängiger machen soll von russischer Energie.

Schneller als bisher bekannt soll demnach verflüssigtes Erdgas (LNG) nach Deutschland geliefert werden: „Wir wollen unsere US-Flüssiggasanlage Golden Pass in Texas, an dem Qatar Energy 70 Prozent hält, bereits 2024 so weit haben, dass wir nach Deutschland liefern können“, sagte Katars Vizepremier, Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, dem Handelsblatt.

Zusätzliche Gasmengen kämen dann etwas später: „Die Erweiterung der Förderung in unserem Gasfeld North Dome wird erst 2026 abgeschlossen sein, vielleicht sogar schon 2025.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen