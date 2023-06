 Energiepreise: Warum die Inflation in Spanien so niedrig ist

Die Teuerung in Spanien lag im Mai bei nur 3,2 Prozent. Grund sind vor allem niedrige Energiepreise, viel Strom aus Erneuerbaren – und eine eigenwillige Berechnung.

Die Kerninflation ist in Spanien nach wie vor hoch. (Foto: Bloomberg) Fischverkäuferin in Barcelona

Madrid Viele EU-Länder dürften neidisch auf Spanien schauen. Denn die Inflation ist dort inzwischen deutlich niedriger als im EU-Schnitt und lag im Mai gerade einmal bei 3,2 Prozent. In Deutschland war sie mit 6,1 Prozent fast doppelt so hoch, obwohl sie auch hier bereits deutlich gefallen ist. Auch in Frankreich liegt sie nach einem deutlichen Rückgang immer noch bei sechs Prozent.

Allerdings hat Spanien kein Patentrezept zur Inflationsbekämpfung, dem man folgen könnte. „Der Grund für die deutlich niedrigere Rate Spaniens liegt vor allem in den fallenden Preisen für Elektrizität und Gas“, sagt Juan Carlos Martínez Lázaro, Ökonom an der privaten IE University in Madrid.

Das zeigt der Blick auf die Kerninflation, die die volatilen Preise für Energie und frische Lebensmittel ausklammert. In Spanien liegt sie bei 6,1 Prozent und damit höher als der Eurozonen-Durchschnitt von 5,6 Prozent.