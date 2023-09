Energiepreise Wie Frankreich den Strompreis für die Industrie gering hält

Die französische Regierung unterstützt Unternehmen in der Energiekrise mit zehn Milliarden Euro. Als Vorbild für Deutschland taugt das aber nur bedingt.

Frankreich hilft energieintensiven Unternehmen schon länger mit Subventionen. (Foto: IMAGO/YAY Images) Stahlwerk in Fos-sur-Mer bei Marseille

Paris In der Debatte über den von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geplanten Industriestrompreis wird immer wieder auf die Maßnahmen in Frankreich verwiesen. Die Regierung in Paris hatte vergangenes Jahr umfangreiche Hilfen für Unternehmen in der Energiekrise beschlossen. Mit Habecks Vorhaben hat der französische Weg aber wenig zu tun.

Beim in Deutschland debattierten Industriestrompreis geht es darum, den Strompreis für energieintensive Unternehmen auf einer niedrigen und pauschalen Höhe pro Kilowattstunde zu deckeln. Es sei „kein konkretes und aktuelles Konstrukt in Frankreich erkennbar, auf das dieser Verweis passen würde“, schreibt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages in einer Analyse.