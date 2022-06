Energiepreise Wo die Steuer auf Krisengewinne in Europa bereits Realität ist

Die Regierung in London zieht die Energiekonzerne in die Verantwortung.

London, Rom, Athen, Wien, Brüssel, Madrid „Krisengewinne abschöpfen – Kosten deckeln!“ Wenn es nach der IG Metall geht, ist die sogenannte Übergewinnsteuer auf Zufallsprofite marktmächtiger Energiekonzerne der richtige Hebel, um die stark steigenden Strom-, Heiz- und Benzinkosten in den Griff zu bekommen.

In Deutschland ist darüber ein regelrechter Glaubenskrieg entbrannt, der inzwischen auch die Ampelkoalition erreicht hat: Große Teile von SPD und Grünen plädieren dafür, Finanzminister Christian Lindner (FDP) lehnt die Sondersteuer ab, und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mag sich bislang nicht festlegen.

Während hierzulande noch die Debatte läuft, haben andere europäische Länder bereits Erfahrungen mit der Besteuerung von Krisengewinnen gemacht. Die EU-Kommission stellte den Mitgliedstaaten im März die „vorübergehende Besteuerung von Zufallsgewinnen“ frei.

In der „Repower EU“-Strategie verweist sie auf die Internationale Energieagentur, laut der solche Steuern bis zu 200 Milliarden Euro einbringen könnten. Das Geld soll dann für Unternehmen bereitstehen, denen die hohen Energiepreise besonders zu schaffen machen.

Gleichzeitig setzt die Kommission aber enge Grenzen. Übergewinnsteuern müssten befristet sein und an eine bestimmte Krisensituation anknüpfen. Die verschiedenen Energieträger sollten gleichgestellt sein und die Maßnahme nicht rückwirkend gelten. Der Überblick zeigt, wie Europa vorgeht – und an wem sich Deutschland ein Beispiel nehmen könnte.

Großbritannien

Erst vor Kurzem führte der britische Finanzminister Rishi Sunak eine sogenannte „windfall tax“ für Energiekonzerne ein, die seine Parteifreunde zuvor noch als „unkonservativ“ kritisiert hatten. Nach den britischen Plänen sollen Energieunternehmen in den kommenden zwölf Monaten eine zusätzliche Steuer von 25 Prozent auf ihre „außerordentlichen Gewinne“ im Öl- und Gassektor zahlen. Die Gesamtsteuerlast steigt damit von 40 auf 65 Prozent.

Der Schatzkanzler verspricht sich dadurch Einnahmen von umgerechnet rund 5,9 Milliarden Euro. Damit die Steuer nicht zur Investitionsbremse für Shell, BP & Co. wird, hat die Regierung in London die Freibeträge für Investitionen in die heimische Gas- und Ölförderung deutlich erhöht.

Die zusätzlichen Einnahmen aus der Übergewinnsteuer sollen an einkommensschwache Familien gehen. (Foto: Reuters) Der britische Schatzkanzler Rishi Sunak

Mit den zusätzlichen Steuereinnahmen will Sunak einkommensschwachen Familien helfen, die stark gestiegenen Energiekosten zu schultern. Die Energierechnungen der meisten britischen Haushalte könnten sich innerhalb des laufenden Jahres verdoppeln, nachdem der staatliche Preisdeckel zweimal den Marktpreisen angepasst werden musste.

Offen gelassen hat der Finanzminister, ob auch die britischen Stromerzeuger mit einer Zufallsgewinnsteuer belegt werden, die bis zu weitere 4,7 Milliarden Euro in die Staatskasse bringen würde. Die Unternehmen laufen bereits Sturm dagegen und warnen, ein solches Vorgehen könne die grüne Transformation bremsen.

Italien

Im März beschloss die Regierung in Rom, dass Gasproduzenten, Energieversorger und -händler zehn Prozent Übergewinnsteuer auf ihre Extraprofite zahlen müssen – und zwar rückwirkend auf Gewinne, die im vierten Quartal 2021 und im ersten Quartal 2022 eingefahren wurden. Zum Vergleich wird dabei der gleiche Zeitraum zwischen 2020 und 2021 herangezogen.

Mit dieser Umverteilung finanziert sie einen großen Teil der Hilfen für die Bürger. Bereits zwischen September 2021 und März dieses Jahres hat Italien mehr als 20 Milliarden Euro in die Hand genommen, um Familien und Firmen bei den Energiekosten zu entlasten. Auch der Benzinpreis wurde künstlich um 30 Cent pro Liter gesenkt.

Das Gesetz trifft vor allem die großen Konzerne: Wegen der weiter stark steigenden Inflation beschloss die Regierung Anfang Mai, die Sondersteuer noch weiter zu erhöhen und zusätzlich um einen Monat auszuweiten: Nun müssen alle Extraprofite, die zwischen 1. Oktober 2021 und 30. April dieses Jahres eingefahren worden sind, gar mit 25 Prozent versteuert werden.

Die Unternehmen kritisieren die neue Regelung: Extragewinne könnten sich auch durch Übernahmen oder Restrukturierungen ergeben – und seien nicht ausschließlich auf die steigenden Energiepreise zurückzuführen.

Griechenland

Die Regierung in Athen will die Übergewinne der Stromversorger mit einer 90-prozentigen Sondersteuer abschöpfen. Die Steuer betrifft den Zeitraum von Oktober 2021 bis März 2022. Herangezogen werden Gewinne, die über den Durchschnittswerten des entsprechenden Vorjahreszeitraumes liegen.

Nach Berechnungen der Regulierungsbehörde RAE belaufen sich die Übergewinne der vertikal integrierten Stromversorger, die sowohl Elektrizität produzieren wie auch Endkunden beliefern, im betreffenden Zeitraum auf etwa 927 Millionen Euro. Davon entfallen etwa zwei Drittel auf die staatliche Public Power Corporation (PPC).

Die Steuer gilt nicht für Gewinne, die Versorger als Rabatte an die Kunden weitergegeben haben.

Die Einnahmen aus der Sondersteuer will Finanzminister Christos Staikouras an die Endverbraucher weitergeben. Athen hat bisher bereits 6,8 Milliarden Euro für die Abfederung der steigenden Energiekosten bereitgestellt. Die Summe entspricht 3,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 2021.

Im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung subventioniert die griechische Regierung somit mehr als alle anderen EU-Staaten. Darüber hinaus führt Griechenland ab Juli nach dem Vorbild Spaniens und Portugals ein Verfahren ein, um den Strompreis zu deckeln.

Spanien

Eine Übergewinnsteuer steht in Spanien schon länger auf der Agenda: Die Regierung beschloss bereits im vergangenen Jahr, die Zufallsgewinne der Energiekonzerne abzuschöpfen. Betroffen sind davon vor allem Kern- und Wasserkraftwerke. Insgesamt hätte der Staat so 2,6 Milliarden Euro einnehmen können.

Die Versorger wehrten sich jedoch und argumentierten, der überwiegende Teil ihrer Verträge mit Großkunden habe lange Laufzeiten, weshalb sie von den hohen Marktpreisen nicht mit Sondergewinnen profitierten. Ende Oktober ruderte Madrid zurück und schloss langfristige Verträge von der Maßnahme aus. Entsprechend gering fielen die Einnahmen für den Fiskus aus: Zwischen Oktober und Jahresende 2021 waren es gerade einmal 132 Millionen Euro.

Die spanische Regierung deckelt angesichts der hohen Kosten für die Verbraucher den Gaspreis. (Foto: Reuters) Gas-Pipeline in Spanien

Ab kommendem Mittwoch soll es in Spanien noch eine zweite Sonderabgabe für die Energiekonzerne geben: Die EU-Kommission hatte erst vor Kurzem die Genehmigung für einen Gaspreisdeckel in Spanien und Portugal erteilt. Die beiden Länder, die nur schlecht über Pipelines mit dem Rest Europas verbunden sind, dürfen nun den Gaspreis zwölf Monate lang im Schnitt bei 50 Euro pro Megawattstunde halten.

Dabei geht es nur um das Gas, das für die Stromproduktion benutzt wird. Die Gaskraftwerke bekommen die Differenz zwischen Marktpreis und Preisdeckel erstattet. Die Ministerin für die ökologische Transformation, Teresa Ribera, erklärte, der Strom würde für spanische Verbraucher dadurch 15 bis 20 Prozent billiger.

Österreich

In Österreich hatte Bundeskanzler Karl Nehammer die Investoren Anfang Mai aufgeschreckt. Damals verkündete er die noch nicht ausgereifte Idee, die Übergewinne teilstaatlicher Energieunternehmen abzuschöpfen. Der Aktienkurs des Stromproduzenten Verbund, der immerhin zu 80 Prozent der öffentlichen Hand gehört, brach darauf um 13 Prozent ein.

Zugeständnisse kamen vom Produzenten selbst. Verbund erzielt derzeit große Gewinne, weil sich die Stromtarife nach dem hohen Gaspreis richten, das Unternehmen aber vor allem günstig Wasserkraft produziert.

Das Unternehmen wird erstens voraussichtlich eine Sonderdividende von 400 Millionen Euro ausschütten, die aufgrund der Besitzverhältnisse zum großen Teil dem Staat zufließen wird. Zweitens hat es ein „Energiebonuspaket“ für Privat- und Gewerbekunden angekündigt. Wer in diesem Jahr eine höhere Stromrechnung erhielt, wird zwei Monate für den Strom nichts bezahlen müssen. Haushalte, die bereits staatliche Unterstützung bekommen, erhalten vier Monate lang Gratisstrom. Eine Sondersteuer ist damit wohl vom Tisch.

Ungarn

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat die Energieunternehmen ebenfalls ins Visier genommen. Wie bereits Banken, Telekomfirmen, große Einzelhändler, Versicherungen und Airlines müssen sie 2022 und 2023 eine Sondersteuer bezahlen.

Die Energiefirmen werden in diesem Jahr wahrscheinlich 300 Milliarden Forint (rund 750 Millionen Euro) zusätzlich an den Staat abgeben müssen. Das Geld soll einerseits in einen Fonds für die Landesverteidigung fließen, andererseits will Orban das Geld teilweise an die Bürger ausschütten, um die hohe Inflation auszugleichen.

Mehr: Eine „Übergewinnsteuer“ bestraft mutige Investoren.