Die Gaspreisbremse kommt. Die Bundesregierung will einen dreistelligen Milliardenbetrag zur Verfügung stellen. Es gibt eine Finanzierungslösung.

Berlin Die Bundesregierung hat bei ihren internen Verhandlungen über eine Energiepreisbremse eine Einigung erzielt. Das neue Programm zur Drosselung der Gas- und Strompreise hat ein Gesamtvolumen von bis zu 200 Milliarden Euro. Das geht aus dem am Donnerstag in Berlin vorgestellten Programm „Wirtschaftlicher Abwehrschirm gegen die Folgen des russischen Angriffskrieges“ hervor. Bereits am Vormittag hatte das Handelsblatt über die Pläne berichtet.

„Die Preise müssen runter“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einer Pressekonferenz. Dafür werde die Bundesregierung alles tun. Dies solle dazu beitragen, dass Rentnerinnen und Rentner, Familien, Handwerksbetriebe und Industrie die hohen Preise bezahlen könnten. Die Pläne versetzten die Regierung in die Lage, auf die vorgesehene Gasumlage zu verzichten, sagte Scholz. „Sie wird nicht mehr gebraucht.“

