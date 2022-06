Energiesicherheit Putins Drohszenario: Wie Italien den Winter ohne russisches Gas überstehen will

Italien will vorbereitet sein, sollte Putin Europa den Gashahn zudrehen.

Rom Die jüngsten Dienstreisen von Italiens Regierung hatten fast alle die gleiche Mission: unabhängiger von russischem Erdgas zu werden. Premier Mario Draghi und sein Außenminister Luigi di Maio schlossen Abkommen mit Algerien, Katar und Israel, mit Aserbaidschan, Angola und der Republik Kongo.

Vor einem Jahr noch deckten die Importe aus Russland gut 35 Prozent des italienischen Gasbedarfs ab. Im ersten Quartal dieses Jahres lag dieser Wert nur noch bei 21 Prozent. Das liegt vor allem an den Importen aus Algerien, die schon vor Beginn des Ukrainekriegs stark zugelegt haben.

Das Drohszenario von Russlands Präsident Wladimir Putin, den Europäern den Gashahn zuzudrehen, sorgt in Rom für ähnlich große Nervosität wie in Berlin oder Wien. Händeringend ist man auf der Suche nach Alternativen, um durch den nächsten Winter zu kommen. In diesem und im kommenden Jahr sollen neun Milliarden Kubikmeter Gas zusätzlich aus Algerien kommen. Die Pipeline dafür gibt es schon, sie führt über Tunesien bis zur Urlaubsinsel Sizilien, war bisher aber nur zur Hälfte ausgelastet.

Auch die Importe von Flüssiggas (LNG) will man massiv hochschrauben. Erst am Sonntag unterzeichnete der staatliche Gasversorger Eni ein Joint Venture, um gemeinsam mit Katar das Gasfeld „North Field East“ zu erschließen, das größte LNG-Projekt der Welt. Ab 2025 sollen hier jährlich 45 Milliarden Kubikmeter Erdgas gefördert und verflüssigt werden. Per Schiff gelangt ein großer Teil davon nach Italien.

Das Land hat bislang schon drei LNG-Terminals, zwei weitere sollen innerhalb von zwei Jahren hinzukommen. Auch die nationale Gasförderung soll hochgefahren werden. Bislang macht sie nur vier Prozent der benötigen Menge aus, der Import war bislang günstiger als die Förderung vor Ort. Obendrein plant Rom den schnelleren Ausbau von erneuerbaren Energien, pro Jahr soll eine Leistung von 20 Gigawatt dazukommen. Bis das Land komplett unabhängig von Moskau wird, veranschlagt die Regierung aber mindestens 18, eher 24 Monate.

Anreize für die Gasspeicherung, Energiesparen auf den Ämtern

Daher trifft Italien derzeit Notmaßnahmen, um die nächste Wintersaison zu überstehen. Etwa fünf Milliarden Kubikmeter Gas fehlen derzeit noch. Die Gasspeicher sollen daher schneller befüllt werden als sonst. Derzeit stehen sie im Schnitt bei 55 Prozent, bis November will Italien auf mindestens 90 Prozent seiner Kapazität kommen.

Um das zu schaffen, sollen Unternehmen, die bis Ende des Jahres ihre Speicher auffüllen, staatliche Bürgschaften erhalten. So soll verhindert werden, dass die Firmen wegen der stark gestiegenen Gaskosten in Liquiditätsprobleme kommen. Gleichzeitig sind auch Entlastungen für Unternehmen vorgesehen, die jetzt langfristige Lieferverträge eingehen.

Um weniger Gas für die Verstromung zu nutzen, wurden die sechs Kohlekraftwerke, die eigentlich bis 2025 stillgelegt werden sollten, seit Anfang des Jahres stärker ausgelastet. Allein der staatliche Versorger Enel soll von Januar bis Mai schon sechs Terrawatt Kohlestrom produziert haben – eine Verdoppelung der Leistung im Vergleich zum Vorjahr. Die Diskussion über Laufzeitverlängerungen der Atomkraftwerke wie in Deutschland gibt es hier indes nicht: Italien hat sich schon Ende der Achtziger von der Kernkraft verabschiedet.

Obendrein gibt es eine staatlich verordnete Energiesparmaßnahme in allen öffentlichen Gebäuden: Italiens Beamte (und ihre Kunden) dürfen die Klimaanlage in diesem Sommer maximal auf 25 Grad Celsius stellen, ein Grad höher als sonst. Im Winter dürfen die Heizungen nur noch auf 19 bis 21 Grad Celsius gestellt werden (bislang 20 bis 22). Die Regelung gilt seit Mai und vorerst bis Ende März kommenden Jahres.

