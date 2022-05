Energiesicherheit Ukraine stellt Gastransfer nach Europa teilweise ein

Die Ukraine hat den Gastransit durch die Region Luhansk gestoppt. Russen hätten den Betrieb der Anlage unmöglich gemacht. Gazprom widerspricht, auch das Bundeswirtschaftsministerium äußert sich.

Das Unternehmen hatte zuletzt täglich fast 100 Millionen Kubikmeter Gas durch die Ukraine in Richtung Europa gepumpt. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Gazprom

Düsseldorf, Brüssel Seit Mittwochmorgen leitet die Ukraine kein russisches Gas mehr durch das Gebiet Luhansk im Osten des Landes. Damit fällt fast ein Drittel der täglich nach Europa transportierbaren Höchstmengen weg. Das teilte der ukrainische Gasnetzbetreiber GTSOU am Mittwochmorgen mit.

Das Unternehmen begründete den Ausfall damit, dass es aufgrund der russischen Besatzung unmöglich geworden sei, die entsprechenden Verteilstationen zu kontrollieren und beruft sich auf „höhere Gewalt“.

Der russische Erdgaskonzern Gazprom widersprach den Vorwürfen und erklärte, die Ukrainer hätten in den vergangenen Wochen ganz „ungestört“ in Sochraniwka gearbeitet. Die Ukraine will nun versuchen, das fehlende Erdgas umzuleiten. Dies sei technisch nicht möglich, sagte ein Gazprom-Sprecher der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.