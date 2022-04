Energiesparen Verbraucherschützer werben für Tempolimit

Autobahn in Mecklenburg-Vorpommern

Berlin Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hat sich angesichts der Bemühungen um Energieeinsparungen in Deutschland für ein Tempolimit ausgesprochen. „Sollte es zu einem Energieembargo oder Lieferstopp kommen, sind Energieeinsparmaßnahmen notwendig“, sagte die Mobilitätsexpertin des VZBV, Marion Jungbluth, dem Handelsblatt. Diese müssten dann „schnell, wirksam und möglichst ohne Einschränkungen der notwendigen Mobilität der Verbraucherinnen und Verbraucher umsetzbar sein“. Ein Tempolimit auf Autobahnen könne hierfür ein „sinnvolles Instrument“ sein.

Die Energieexpertin der SPD-Bundestagfraktion, Nina Scheer, machte sich für einen beschleunigten Umstieg auf erneuerbare Energien stark, um die Importabhängigkeiten von Russland zu überwinden. „Auf dem Weg dahin sind einfache und individuell umsetzbare Einsparungen im Verbrauch fossiler Ressourcen klimapolitisch sowie als Minus an Liquidität in Russland ein ethischer Gewinn“, sagte sie mit Blick auf die Diskussion über ein Tempolimit.

Ob sich dies rechtlich umsetzen lasse, hänge aber von der weiteren Verständigung in der Koalition ab. Gleichwohl müsse niemand auf solche Schritte warten, betonte Scheer. „Genauso, wie es uns möglich ist, direkte Hilfe zu leisten, können wir nach unseren Möglichkeiten den Verbrauch fossiler Ressourcen vermeiden“, sagte sie.

Die Grünen wiederholten ihre Forderung nach einem Tempolimit. „Wir alle wollen so schnell wie möglich loskommen von russischem Öl und Gas“, sagte Julia Verlinden, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, dem Handelsblatt. Deshalb sollten jetzt alle wirksamen Maßnahmen auf den Tisch.

Eine Beschränkung der Geschwindigkeit gehört nach Meinung von Verlinden dazu. „Ein generelles Tempolimit ist vergleichsweise schnell und einfach umsetzbar und hilft sofort, teure Energie einzusparen“, so die Grünen-Politikerin.

Zusätzlich trage ein Tempolimit zur Verkehrssicherheit und zum Klimaschutz bei. „Ich wüsste also nicht, was in der aktuellen Situation gegen ein Tempolimit spricht – und sei es ein temporäres“, sagte Verlinden. „Ich bin gespannt auf die Vorschläge anderer, um den Verbrauch von Öl schnell zu reduzieren.“

Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium, Daniela Kluckert (FDP), hatte die Forderung nach einem Tempolimit dagegen zurückgewiesen. „Ein Tempolimit auf Autobahnen haben wir im Koalitionsvertrag explizit nicht vereinbart, und diese Entscheidung steht“, sagte Kluckert dem Handelsblatt.

Sie verwies auf das in der Koalition bereits vereinbarte „Gesamtpaket“ zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Dazu gehöre auch die Senkung der Ticketpreise für den öffentlichen Nahverkehr. „Wenn nun mehr Menschen den ÖPNV nutzen, spart dies auch Energie“, sagte die FDP-Politikerin.

Schon bei den Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP war die Einführung eines generellen Tempolimits auf Autobahnen am Widerstand der Liberalen gescheitert. Auch bei einem vor Kurzem von den Koalitionsspitzen beschlossenen Maßnahmenpaket auch zum Energiesparen fehlte ein Tempolimit.

Jeder dritte Liter Öl aus Russland ließe sich einsparen

Umweltverbände fordern seit Langem die Einführung eines generellen Tempolimits. Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), forderte jüngst Tempo 100 auf der Autobahn, 80 außerorts und 30 in der Stadt. „Ein Tempolimit verringert die Ölabhängigkeit von Russland und spart pro Jahr 3,7 Milliarden Liter Diesel und Benzin und 9,2 Millionen Tonnen CO2“, sagte er.

Jeder dritte Liter Öl, der derzeit aus Russland nach Deutschland importiert wird, ließe sich sofort einsparen, das ist auch das Ergebnis einer Analyse der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Die Geschwindigkeit auf Autobahnen auf 100 Stundenkilometer zu begrenzen, würde demnach etwa zwei Prozent der Ölimporte Deutschlands einsparen.

Auch das Umweltbundesamt (UBA) machte unlängst eine Rechnung auf. Verringerten die Autofahrer die Geschwindigkeit auf Autobahnen auf maximal 100 Kilometer pro Stunde und auf 80 Kilometer pro Stunde auf Straßen außerorts, spare das rund 2,1 Milliarden Liter fossilen Kraftstoff ein – selbst wenn man davon ausginge, dass sich nicht alle daran halten und Einzelne schneller unterwegs sind, heißt es in einer Analyse der Behörde. Das spare immerhin sofort rund 3,8 Prozent des im Verkehrssektor verbrauchten Kraftstoffs.

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm befürwortet denn auch ein Tempolimit. „Ich glaube, den Weg sollte man jetzt gehen“, sagte Grimm. Es sei wichtig, Signale zu setzen, die darauf hindeuteten, dass es im Falle eines Lieferstopps russischer Energielieferungen eine brisante Lage geben könnte, betonte die Ökonomin. Ein solches Signal könnte die Einführung eines generellen Tempolimits auf Autobahnen sein.

