Energieversorgung EU-Kommission startet Reform des Strommarkts – und löst Sorgen in der Öko-Branche aus

Neue Regeln sollen Strom für Bürger und Betriebe billiger machen. Die Erneuerbaren-Branche warnt vor einer Bremse für den Ausbau von Wind- und Solarkraft.

Der Ausbau der Windkraft könnte gehemmt werden, sorgt sich die Branche. (Foto: ddp/Panama Pictures) Windräder

Brüssel, Berlin Stromkunden sollen künftig nicht mehr so hohen Preisanstiegen ausgesetzt sein, wie im vergangenen Jahr. Außerdem soll es mehr Anreize geben, Wind- und Solarkraft auszubauen. Die EU-Kommission hat dazu einen ersten Schritt unternommen, die Regeln des Strommarkts zu verändern. Am Montag begann sie einen Konsultationsprozess, indem sie 65 Fragen und mehrere Seiten an Erklärungen an Stakeholder verschickte. Die Befragung läuft bis zum 13. Februar. Im Laufe des März will die Kommission einen Gesetzesvorschlag vorstellen.

Die Ziele der Reform widersprechen sich in Teilen: Hohe Strompreise sollen vermieden werden, um Verbraucher nicht übermäßig zu belasten. Andererseits soll der Ausbau von Wind- und Solarkraftwerken attraktiver werden, was hohe Preise erfordert. Zwei Mittel sieht die Kommission, um diesen Widerspruch aufzulösen. Beide zielen darauf ab, die Schwankungen der Marktpreise zu begrenzen.