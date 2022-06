Energieversorgung Hitzewelle: Tokio kämpft mit Stromengpass

Tokio Mitten in einer ungewöhnlich frühen Hitzewelle droht dem Großraum Tokio eine akute Stromkrise. Am Montag verlängerte die Regierung die erste bis dahin nur für Montag ausgegebene „Stromversorgungs-Warnung“ für die größte Metropolregion der Welt um einen weiteren Tag. Grund ist, dass erneut eine Sicherheitsreserve für Strom von weniger als fünf Prozent vorhergesagt wurde. Unter drei Prozent wird es kritisch für die Stromversorgung.

Die Regierung forderte die Menschen daher auf, besonders zwischen 15 und 18 Uhr Strom zu sparen. Insbesondere Unternehmen wurden aufgerufen, den Strombedarf am Nachmittag drastisch zu senken. Doch die Notlage im Großraum Tokio, der mit 35 Millionen das wirtschaftliche und politische Herz des Landes ist, könnte noch länger andauern. Der Tokioter Stromversorger Tokyo Electric Power (Tepco) kündigte am Montag bereits an, dass seine Sicherheitsreserve wegen Rekordtemperaturen auch am Mittwoch auf vier Prozent fallen könnte.

Nördlich von Tokio stieg die Temperatur am Sonntag erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen auf über 40 Grad Celsius, in Tokios Zentrum auf über 35 Grad. Weil die Menschen verstärkt ihre Klimaanlagen nutzten, stieg der Stromverbrauch in die Höhe. Gleichzeitig sinkt die Versorgung mit Sonnenstrom am Nachmittag. In Japan geht derzeit um 19 Uhr die Sonne unter.

Bislang reichten die Aufforderungen zum Sparen und Stromlieferungen anderer japanischer Stromversorger aus, Stromausfälle in der Region zu vermeiden. Mittelfristig ist der aktuelle Mangel an Strom jedoch ein schlechtes Omen für weitere Versorgungsengpässe in diesem Sommer und im Winter.

Denn eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Japans Energiestrategie hat bisher weder die durch den Klimawandel steigenden Temperaturen berücksichtigt noch den wachsenden globalen Wettbewerb um Flüssiggas, der durch den Ukrainekrieg drastisch verstärkt wird. Neben den ostasiatischen Großabnehmern wie Japan, China und Südkorea bemüht sich auch Europa um Flüssiggas.

Regierung will zurück zur Atomkraft

Das Problem für Japan: Durch den erhöhten Kostendruck auf die Versorger durch die Liberalisierung des Strommarkts und die Emissionsziele der Regierung sind viele alte Kohlekraftwerke endgültig eingestellt worden. Diese waren früher als stille Reserve vorgehalten worden. Die Strom-Überkapazitäten im Land sorgten dafür, dass selbst nach einer Abschaltung aller 54 Reaktoren im Land nach der Atomkatastrophe im Jahr 2011 die Stromversorgung stabil blieb.

Nun will die konservative Regierung ungeachtet des Widerstands vieler Menschen die Atomkraft wiederbeleben, um wie versprochen bis 2050 die Netto-Treibhausgasemissionen der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt auf null zu senken. Allerdings schreitet dieser Plan nur langsam voran.

Zwar sollen in der amtlichen Energiestrategie erneuerbare Energien langfristig die Mehrheit des Stroms erzeugen, Atomkraft bleibt jedoch ein wichtiger Pfeiler. Bis 2030 will die Regierung den Anteil von Atomstrom wieder auf 20 Prozent erhöhen, mehr als doppelt so viel wie derzeit. Nur sind von den ehemals 54 Reaktoren erst zehn wieder in Betrieb. Sieben weitere haben grundsätzlich eine Betriebsgenehmigung, acht Reaktoren sind noch in der Prüfung.

Wann diese Anträge genehmigt werden, steht noch nicht fest. Der neue Regierungschef Fumio Kishida entwickelt dennoch keinen Plan B. Dabei warnen Kritiker der Regierung seit Langem, dass die Regierung ihre Ziele wegen des Widerstands aus der Bevölkerung nicht erreichen kann.

Auch die bereits wieder laufenden zehn Atomkraftwerke sind keine Garanten für eine stabilen Stromversorgung. Am Montag gab Kansai Electric Power bekannt, dass sich die volle Wiederinbetriebnahme eines Reaktors um rund vier Wochen auf Ende Juli verzögern wird. Damit drohen auch Japans zweitwichtigster Metropolregion Stromengpässe.

