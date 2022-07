Energieversorgung „Müssen uns auf einen Winter ohne russisches Gas einstellen“ – EU bereitet sich auf Energienotstand vor

Die EU-Kommission schwört die Mitgliedstaaten auf umfangreiche Gaseinsparungen ein. Der Verbrauch soll um 15 Prozent sinken – notfalls mit verbindlichen Vorgaben.

Die Pläne der EU-Kommission würden wohl etwa 45 Milliarden Kubikmeter Gas einsparen. (Foto: dpa) Gasspeicher Wolfersberg

Brüssel Es war eine Demonstration russischer Macht: Die zunächst nur spekulative Nachricht, dass Russlands Energiekonzern Gazprom die Gasversorgung Europas wohl doch fortsetzen will, löste am Dienstag Kurssprünge an den Börsen aus. Der Dow-Jones-Index schoss um 700 Punkte in die Höhe. Die Märkte im Griff des Kremls – genau das ist der Eindruck, den Wladimir Putin schüren will.

Putin hat kein Interesse daran, den Europäern die Ängste vor einem Notstandswinter zu nehmen, so viel ist klar. Gaslieferungen sind sein wichtigstes Druckmittel im Wirtschaftskrieg mit der EU. Europa bleibt ihm und seinen Launen ausgeliefert. Daher stellte die Kommission in Brüssel am Mittwoch einen Notfallplan vor.

Um auf Energie-Engpässe im Winter vorbereitet zu sein, sollen die EU-Staaten den Gasverbrauch schon jetzt deutlich reduzieren. Ziel ist es, den Gasverbrauch zwischen August und März um 15 Prozent zu verringern.