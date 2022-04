Energieversorgung Scholz spricht sich für Wasserstoffkooperation mit Japan aus

Vor seinem Abflug aus Japan hat der Kanzler ein kleines Wasserstoffwerk besucht. Für den Kanzler eine Technik mit großem Kooperationspotenzial – und ein möglicher Wohlstandsfaktor.

Scholz besichtigt die Wasserstoffanlage der Chiyoda Corporation. (Foto: dpa) Bundeskanzler Olaf Scholz in Japan

Tokio Die Limousine von Olaf Scholz rollt durch ein dichtes Netz aus Rohren, Öfen und Schloten. Am Freitag kurz vor seinem Abflug aus Tokio ist der Kanzler noch auf Besuch in einer der Ölraffinerien, die die Bucht von Tokio säumen. Diese ist aber nicht sein eigentliches Ziel. Am Rande der riesigen Anlage des Ölkonzerns Toa Oil stoppt sein Fahrer vor ein paar Tanks und einer Mini-Raffinerie.

Es handelt sich um eine Pilotanlage eines Wasserstoffwerks des Energiekonzerns Chiyoda, des weltweit größten Entwicklers von Flüssiggasprojekten. Vor den Tanks haben die Ingenieure fotogen einen Tanklaster geparkt, auf den der Projektname „Spera Hydrogen“ geklebt wurde.

Die Anlage selbst ist seit einem Demonstrationsprojekt im Jahr 2020 nicht aktiv. Laut Chiyodas Vizepräsident Setsuo Iuchi gilt sie in Japan dennoch als Durchbruch für die Wasserstoffwirtschaft. Beim Projekt seines Konzerns handele es sich um die weltweit erste maritime Lieferkette für Wasserstoff.