Energieversorgung Was Putins Rubel-Entscheidung beim Gas bedeutet

Der russische Präsident hat angeordnet, dass der Westen Gas nur noch in Rubel bezahlen darf. Geht er noch einen Schritt weiter, könnte er Deutschland in ein Dilemma treiben.

Mit seiner Rubel-Entscheidung setzt der Kremlchef den Westen unter Druck. (Foto: via REUTERS) Wladimir Putin

Berlin, Frankfurt, Düsseldorf Russland will weiter Gas in den Westen liefern. Doch anstatt mit Dollar oder Euro sollen die EU, die USA und weitere westliche Staaten nun gezwungen werden, ihre Rechnungen in der russischen Währung Rubel zu begleichen. Das hat Präsident Wladimir Putin am Mittwoch angeordnet.

Die Details dafür sollen innerhalb einer Woche ausgearbeitet werden. Die Folgen der Entscheidung sind für den Westen daher noch nicht abschließend zu klären. Auch die Bundesbank wollte das Thema nicht kommentieren.

Doch eindeutig ist schon jetzt: Die Auswirkungen der Rubel-Entscheidung dürften sich erst einmal in Grenzen halten, helfen aber Putin. Geht der russische Präsident zudem einen weiteren Schritt, könnte er den Westen in eine erhebliche Zwangslage bringen. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wie werden Gasrechnungen bislang bezahlt?