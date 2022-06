Energiewende China startet Aufholjagd bei grünem Wasserstoff

Ähnlich wie schon bei Photovoltaik könnte das Land Europa nun auch bei der Wasserstoff-Technologie vom Markt verdrängen. Europäische Hersteller unterstützen China dabei.

China will bis zum Jahr 2060 klimaneutral werden. (Foto: Reuters) Ein mit Wasserstoff betriebener Bus in Peking

Peking Für Chinas Staatsführung ist grüner Wasserstoff eine Zukunftstechnologie, mit der sie eine globale Vorreiterrolle einnehmen will. Technologisch bislang führende deutsche Hersteller wie Siemens und Thyssen-Krupp „droht mittelfristig ein ähnlicher Verdrängungswettbewerb wie in der Solarindustrie“, warnt Nis Grünberg vom China-Thinktank Merics. Das Forschungsinstitut veröffentlicht am Dienstag eine Studie zu Chinas Wasserstoffambitionen, die dem Handelsblatt exklusiv vorab vorliegt.

Die Verlockung eines höheren Absatzes und der günstigeren Produktion in China hätten bereits mehrere europäische Hersteller von Elektrolysegeräten dazu verleitet, sich mit lokalen Anbietern zusammenzuschließen und in China zu produzieren, heißt es in der Studie. Damit komme China seinem langfristigen Ziel näher.

Ausländische Firmen und Regierungen sollten Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, „um sicherzustellen, dass sie ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit nicht für kurzfristige Gewinne opfern“, warnen die Autoren. Denn China ist auch deswegen in der Solarbranche so stark geworden, weil Deutschland und Europa ihre Technologien exportiert haben, sagen Industrieexperten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen