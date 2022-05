Energiewende G7-Staaten bekennen sich erstmals zu Kohle-Ausstieg – jedoch ohne Datum

Berlin Die sieben größten Industriestaaten (G7) der Welt haben sich erstmals auf ein Aus für klimaschädliche Kohlekraftwerke verständigt. Die Staaten haben dafür am Freitag in Berlin konkrete nationale Umsetzungsschritte im Abschluss-Kommunique des G7-Energie- und Klimaminister-Treffen zugesichert – aber kein Enddatum genannt.

Sie verpflichten sich jedoch, bis 2035 die gesamte Stromerzeugung überwiegend CO2-frei zu machen, was damit auch den Einsatz von Gas-Kraftwerken ausschließt. Der Verkehrssektor soll bis 2030 zumindest in hohem Maße ohne Sprit auskommen.

Subventionen für fossile Energieträger wollen die Staaten bis 2025 weitgehend stoppen und die internationale Finanzierung von Gas-, Öl- oder Kohleprojekten in diesem Jahr auslaufen lassen.

In dem Dokument betonten die Energie-, Klima- und Umweltminister, dass sie trotz des Kriegs in der Ukraine am Klimaziel festhalten, die Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Dafür wollten sie ihre Ambitionen weiter steigern. Deutschland hat derzeit den G7-Vorsitz, das Treffen fand in Berlin statt. Zur G7-Gruppe gehören ferner die USA, Japan, Frankreich, Kanada, Großbritannien und Italien.

In einem Entwurf für das Abschluss-Dokument war noch ein Ende der Kohlekraftwerke bis 2030 festgehalten, sofern die Anlagen nicht ihre Klimagase abscheiden und sicher speichern könnten. Die Jahreszahl fehlt nun im Kommunique, was nach Angaben aus G7-Kreisen hauptsächlich auf den Widerstand der USA und Japans zurückzuführen ist.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) äußerte sich am Rande des Treffens positiv: „Ich fahre mit einem guten Gefühl heute Nachmittag nach Hause, denn dieses G7-Treffen war ein Erfolg für den Klimaschutz, für den Naturschutz und den Umweltschutz.“

