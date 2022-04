Erderwärmung Bericht des Weltklimarats: Was getan werden muss, um die irreversible Zerstörung von Lebensräumen zu verhindern

Berlin Drastischer als jemals zuvor macht der Weltklimarat deutlich, dass das entscheidende Jahrzehnt begonnen hat, um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Anlässlich des am Montag veröffentlichten Berichts zum Stand der Klimaforschung und zu geeigneten Maßnahmen gegen die Erderwärmung warnte der Vorsitzende des Weltklimarats Hoesung Lee: „Wir befinden uns an einem Scheideweg.“

Ohne „sofortige und tiefgreifende Emissionssenkungen in allen Sektoren“ sei die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius im vorindustriellen Vergleich unerreichbar.

Der Bericht ist der dritte Teil des sechsten Sachstandsberichts des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), der im September final verabschiedet werden soll. Der fünfte IPCC-Sachstandsbericht war vor acht Jahren veröffentlicht worden.

Das Gremium forscht nicht selbst, sondern fasst im Auftrag der knapp 200 Staaten der Vereinten Nationen vorliegende wissenschaftliche Erkenntnisse zusammen. Hunderte Wissenschaftler haben für den Bericht in den vergangenen Jahren Tausende Studien ausgewertet.

Die finale Abstimmung des Berichts zog sich deutlich in die Länge. Die geplante Veröffentlichung musste um mehrere Stunden verschoben werden – unter anderem aufgrund des ungelösten Kernproblems, wie viel jedes Land im Vergleich zu anderen seine Emissionen reduzieren sollte.

Um die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen zu können, müssen die globalen Treibhausgasemissionen vor 2025 ihren Höhepunkt erreichen, fassen die Wissenschaftler in dem Bericht zusammen. Trotzdem gehen sie davon aus, dass es „fast unvermeidlich“ sei, dass die Temperaturschwelle zumindest temporär überschritten werde.

Endgültig Abschied von diesem Ziel der Staatengemeinschaft will jedoch noch niemand offiziell nehmen. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnte die Temperaturschwelle dann wieder eingehalten werden, heißt es.

Bericht drängt zum Kohleausstieg. (Foto: dpa) Braunkohletagebau Jänschwalde

Viel ist zu tun – und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine mit all seinen Folgen für die Energieversorgung und einer möglichen Verlängerung der Braunkohleverstromung macht die Lage nicht eben einfacher.

Elmar Kriegler, einer der Autoren des Berichts, forderte den „weltweiten Ausstieg aus der Kohle“. Die existierenden und geplanten Kohlekraftwerke würden in ihrer Laufzeit das unter dem Ziel von 1,5 Grad noch mögliche Budget an CO2-Emissionen aufbrauchen.

Jan Christoph Minx, Leitautor des Kapitels „Emissionstrends und -treiber“, stimmt dem zu: „Die Renaissance der Kohle ist gefährlich“, sagte er. Der Bericht zeige klarer denn je, „dass wir das fossile Zeitalter beenden und das Ruder in der nächsten Dekade herumreißen müssen, weil sich sonst das Fenster für das 1,5-Grad-Ziel schließt“.

Doch Minx bleibt wie auch Co-Wissenschaftler Oliver Geden, Leitautor des Kapitels „Sektorenübergreifende Perspektiven“, optimistisch. Die Botschaft: Die Welt kann es schaffen, die Optionen sind da. „Wenn wir etwas mit Entschiedenheit tun, lösen wir Dynamiken aus, die größer sind, als wir sie vorher eingeschätzt haben“, sagte Minx. Doch es bedürfe dringend der politischen Weichenstellungen.

In den Jahren 2010 bis 2019 waren die globalen Treibhausgasemissionen im Jahresdurchschnitt auf dem höchsten Stand in der Geschichte der Menschheit. Die Begrenzung der globalen Erwärmung erfordere große Umstellungen nicht nur im Energiesektor, mahnt der Bericht. Es brauche die richtigen politischen Maßnahmen, Infrastrukturen und Technologien, um Verhaltensänderungen und Änderungen des Lebensstils zu ermöglichen.

Potenzial im Gebäude- und Verkehrssektor

Städte mit ihren zahlreichen Gebäuden böten erhebliche Möglichkeiten, Emissionen zu reduzieren, ebenso die Mobilität, heißt es weiter. Hier gebe es eine Menge Potenziale. In der Industrie gehe es um die effizientere Nutzung von Materialien, die Wiederverwendung und das Recycling von Produkten sowie die Minimierung von Abfällen.

Die Land- und Forstwirtschaft müsse stärker als bisher dazu genutzt werden, CO2 zu speichern. Doch eine Einschränkung wird sogleich hinterher‧geschoben: Dies könne nicht die notwendigen Emissionseinsparungen in den anderen Sektoren kompensieren.

„Eindringlicher kann die Wissenschaft nicht warnen“, sagte Niklas Höhne, seit 2003 IPCC-Mitautor und Mitbegründer des New Climate Institute in Köln. „Der Istzustand ist klar umrissen: Emissionen sind so hoch wie nie und steigen immer noch in weiten Teilen.“ Die Maßnahmen reichten bei Weitem nicht aus, das globale Temperaturziel einzuhalten.

„Einige Länder zeigen weiter mit dem Finger auf andere“, sagte Höhne. „Aber dafür haben wir einfach keine Zeit mehr.“ Er warnte, dass schon ein Temperaturanstieg von zwei Grad Celsius zu einer irreversiblen Zerstörung von Lebensräumen und zu Ressourcenknappheit führen werde, „was vermutlich Konflikte und Migration aus betroffenen Weltgegenden befeuern wird“.

Höhne forderte, die globalen Emissionen innerhalb der nächsten zehn Jahre zu halbieren und bis etwa Mitte des Jahrhunderts auf null zu senken. „Wir brauchen jetzt einen gemeinsamen Notfallplan für die Klima- und die Ukrainekrise mit Fokus auf Energiesparen, dem schnellstmöglichen Ausbau der erneuerbaren Energien und einem gezielten sozialen Ausgleich.“



