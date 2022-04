Erderwärmung Emissionsarme Energiequellen, Aufforstung, Homeoffice: Auf diese zentralen Maßnahmen setzt der Weltklimarat

Berlin Drastischer als je zuvor hat der als Weltklimarat bekannte „Intergovernmental Panel on Climate Change“ (IPCC) am Montag deutlich gemacht, dass die menschengemachte Erderwärmung nur mit „sofortigen und tiefgreifenden Emissionssenkungen in allen Sektoren“ auf 1,5 Grad Celsius im vorindustriellen Vergleich zu begrenzen sein wird.

Die Vereinten Nationen hatten dieses Ziel im vorigen Jahr bekräftigt, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden. Doch was sind diese sofortigen und tiefgreifenden Emissionssenkungen? Das Handelsblatt gibt einen Überblick über die zentralen Maßnahmen:

Die Wissenschaftler fordern eine Abkehr von fossilen Brennstoffen, also auch von Kohlekraftwerken. Der Gesamtverbrauch von fossilen Brennstoffen müsse erheblich verringert, emissionsarme Energie eingesetzt, auf alternative Energieträger umgestellt und Energie effizient und sparsam verbraucht werden, heißt es.

Der Weltklimarat denkt an eine effizientere Nutzung von Materialien, an Kreislaufwirtschaft und Recycling. Abfälle sollen minimiert werden. Es brauche neue Produktionsverfahren, emissionsarme oder -freie Elektrizität, den Einsatz von Wasserstoff und die unterirdische Speicherung von CO2, Carbon Capture and Storage (CCS).

Technologie und Innovation

Investitionen und politische Maßnahmen trieben technologische Innovationen voran, heißt es. In vielen Entwicklungsländern, vor allem in den am wenigsten entwickelten Ländern, würden emissionsarme Technologien nur langsam eingeführt, hier gibt es also viel Potenzial.

Verkehr

Der Weltklimarat fordert energieeffizientere Fortbewegungsmittel. Er sieht in Elektrofahrzeugen mit emissionsarmem Stromantrieb das größte CO2-Minderungspotenzial im Straßenverkehr.

Der IPCC sieht in Elektrofahrzeugen das größte CO2-Minderungspotenzial im Straßenverkehr. (Foto: imago images/CHROMORANGE) Markierung für Stromtankstelle

In der Luft und auf dem Wasser plädieren die Experten neben verbesserten Produktionsprozessen für nachhaltige Biokraftstoffe, synthetische Kraftstoffe und emissionsarmen Wasserstoff. Dank einer verbesserten Batterietechnik erhöht sich auch im Güterverkehr die Chance auf einen emissionsarmen Stromantrieb.

Städte

Urbane Gebiete sollen aus Sicht der Experten ihren Verkehr auf Strom umstellen und dafür emissionsarme Energiequellen nutzen. Parks und Freiflächen, Feuchtgebiete und urbane Landwirtschaft können CO2 aufnehmen und speichern und zudem das Risiko für Hochwasser oder innerstädtische Hitzeinseln verringern.

Gebäude

Im Gebäudesektor liegen viele Potenziale, aufgrund der vielen Marktteilnehmer gelten die Herausforderungen aber auch als sehr groß. Emissionsarme beziehungsweise -freie Heizungen, dazu intelligente Technologien, um den Energieverbrauch zu steuern.

Land- und Forstwirtschaft

Die Land- und Forstwirtschaft müsse stärker als bisher dazu genutzt werden, CO2 zu speichern. Möglich ist das durch Aufforsten oder die Wiedervernässung von Mooren: Sowohl Wälder als auch Moore binden CO2.

Wälder speichern CO2. (Foto: imago images/ari) Wald

Eine Möglichkeit ist auch, Kohlendioxid speichernde Pflanzen wie Bäume, Raps oder Mais anzubauen, diese dann in Biogasanlagen zur Stromproduktion zu verbrennen und das dabei entstehende CO2 einzufangen und unterirdisch einzulagern: Solche Verfahren nennt die Klimawissenschaft BECCS (Bioenergy with Carbon Capture and Storage). Norwegen prüft auch Möglichkeiten, Kohlendioxid im Meeresboden einzulagern. Alle Maßnahmen könnten aber nicht die notwendigen Einschränkungen in anderen Sektoren kompensieren.

Änderungen des Lebensstils

Ohne Verhaltensänderungen wird es nicht gehen, mahnen die Wissenschaftler. Weniger Autofahrten, weniger Flüge, stattdessen Rad- und Zugfahren, Videokonferenzen statt Geschäftsreisen, Homeoffice, Wärmepumpen statt Gasheizung – das alles verringert den CO2-Ausstoß. Weniger Fleisch essen gehört auch dazu: Rinder etwa stoßen das extrem klimaschädliche Gas Methan aus.

Die Arbeit im Homeoffice verringere den CO2-Ausstoß. (Foto: dpa) Arbeit im Homeoffice

Zudem werden CO2-speichernde Wälder abgeholzt, um neue Weiden oder Felder anzulegen – und weitere Treibhausgase werden bei der Erzeugung der Futtermittel frei, etwa infolge des Düngens. Es brauche aber die richtigen politischen Maßnahmen, Infrastrukturen und Technologien, um Verhaltensänderungen und Änderungen des Lebensstils zu ermöglichen.

Mehr: So klar wie noch nie beschreibt der neue Bericht des IPCC den Handlungsbedarf und auch die Optionen für den Klimaschutz. Doch es braucht mehr Tempo, analysiert Gastkommentatorin Sabine Fuss.