Erdgas aus dem Schwarzen Meer Die Türkei will zum europäischen Erdgas-Drehkreuz werden

Mitten im Wahlkampf weiht Staatschef Erdogan die erste Raffinerie für heimisches Erdgas ein. Für das Land eine wichtige Kehrtwende – und die Möglichkeit für den Export nach Europa.

Über die mittlerweile fertiggestellte türkische Pipeline fließt russisches Gas nach Ungarn. (Foto: Bloomberg) Turkstream-Pipeline im Bau

Istanbul In Zonguldak, einem unwirtlichen alten Industriestädtchen an der türkischen Schwarzmeerküste, will Präsident Recep Tayyip Erdogan die Wahl gewinnen – mit Erdgas. Noch im April wird die Türkei zum ersten Mal in ihrer Geschichte Erdgas aus dem eigenen Kontinentalschelf im Schwarzen Meer in das heimische Netz einspeisen. An diesem Donnerstag wird die Anlage dafür eingeweiht.

Mehr als 710 Milliarden Kubikmeter Erdgas sollen hier lagern. Das ist mehr als genug, um das eigene Land 15 Jahre mit Erdgas zu versorgen. Doch die Regierung hat größere Pläne. „Wir hoffen, einen Teil des Erdgases nach Europa zu exportieren“, sagt Melih Han Bilgin, der Vorstandschef des staatlichen Mineralölkonzerns TP.

Für den Energieimporteur Türkei mit einem chronischen Leistungsbilanzdefizit ist das eine wichtige Wendung. Und für Erdogan ein zentrales Beispiel für die Errungenschaften seiner Partei AKP.