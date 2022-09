Erdgas Schweden meldet viertes Leck an Nord-Stream-Pipelines – Gab es eine dritte Explosion?

Die schwedische Regierung wusste offenbar schon seit Tagen von einem vierten Leck. Die Röhren wurden offenbar durch Explosionen zerstört. Unklar ist, wie viele Detonationen es gab.

Das Foto stammt vom 27.09.. Inzwischen hat Schweden ein viertes Leck gemeldet. (Foto: dpa) Aufnahme des Gasleck bei Nord Stream 1 von der schwedischen Küstenwache

Stockholm, Berlin Die Sabotage der Gaspipelines Nord-Stream hat einen größeren Umfang als bisher bekannt. Schwedens Küstenwache teilte am Donnerstag mit, dass ein viertes Leck entdeckt worden sei. Noch am Mittwochabend hatte die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson von drei Lecks an den beiden Nord Stream-Gaspipelines gesprochen. Die Information über ein viertes soll da bereits vorgelegen haben. Unzweifelhaft ist, dass die Röhren durch Explosionen zerstört worden sind.

Wenige Stunden nach Andersson Stellungnahme berichtete zunächst die Zeitung „Svenska Dagbladet“ über ein viertes Leck an dem Bauwerk. Das wurde kurz darauf von der schwedischen Küstenwache bestätigt. Man habe dieses vierte Leck bereits am Dienstag entdeckt, erklärte ein Sprecher.

Es sei kleiner als die übrigen und befindet sich zwischen den beiden Nord Stream 1-Lecks in der parallel laufenden Nord Stream 2. Warum die Information über ein viertes Leck erst zwei Tage später bekannt wurde, ist bislang nicht klar.