Erdgas „Wie werden wir Putin-frei?“ – Lautere Forderungen nach Sanktionen gegen Nord Stream 1

Endpunkt von Nord Stream 1 in Lubmin

Berlin Die Ukraine spricht sich dafür aus, den Betrieb der Ostseepipeline Nord Stream 1 mit einem Embargo zu belegen oder aber zumindest einzuschränken. „Es wäre angebracht, Nord Stream 1 so bald wie möglich zu sanktionieren. Das würde Russlands Kriegsmaschinerie schwächen“, sagte Sergiy Makogon, Chef des staatlichen ukrainischen Gasnetzbetreibers GTSOU, dem Handelsblatt.

Makogon argumentiert, sein Unternehmen könne zusätzliche Volumina übernehmen. Auf die weitere Gasversorgung Deutschlands hätten Sanktionen für Nord Stream 1 daher „keine negativen Auswirkungen“. Das GTSOU-Netz sei voll intakt und verfüge über erhebliche Kapazitäten.

In der deutschen Regierungskoalition erhält Makogon Unterstützung für seine Argumente. Und auch Jens Spahn, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag, spricht sich für einen Stopp von Erdgasimporten über Nord Stream 1 aus. „Jetzt geht es darum: Wie werden wir nicht nur fossilfrei, sondern wie werden wir Putin-frei in unserer Energieversorgung“, sagte er.

In Deutschland wird seit Tagen heftig darüber gestritten, ob die bestehenden Sanktionen gegen Russland auch auf die Lieferungen von Öl und Erdgas ausgeweitet werden sollen. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hatte in der vergangenen Woche argumentiert, es sei für Deutschland zu verkraften, ab sofort auf Erdgas und Erdöl aus Russland zu verzichten. „Engpässe könnten sich im kommenden Winter ergeben“, heißt es in einem Papier der Leopoldina-Wissenschaftler. Es bestünde jedoch die Möglichkeit, durch die unmittelbare Umsetzung eines Maßnahmenpakets die negativen Auswirkungen zu begrenzen und soziale Auswirkungen abzufedern.

Auch das Münchener Ifo-Institut spricht sich für eine rasche Abkehr von russischem Öl und Gas ab. „Deutschland sollte die Abhängigkeit von russischem Gas schnell und entschlossen reduzieren. Ohne entsprechende Maßnahmen heute laufen wir Gefahr, im kommenden Winter erpressbar zu werden“, sagt Karen Pittel, Leiterin des Ifo-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen. Allerdings räumen die Ifo-Forscher ein, ein Stopp der Importe aus Russland könnte „bis zu drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes kosten“.

Habeck sieht sozialen Frieden gefährdet

Die Bundesregierung und weite Teile der Wirtschaft warnen dagegen vor einem solchen Schritt. Bundeskanzler Olaf Scholz fürchtet massive wirtschaftliche Einschnitte, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht überdies den sozialen Frieden gefährdet. Die Industrie warnt vor schwer kalkulierbaren Dominoeffekten und starken Beeinträchtigungen von Produktions- und Lieferketten.

GTSOU-Chef Makogon weist mit seiner Forderung nach einer Sanktionierung von Nord Stream 1 den Weg zu einem Kompromiss. „Sollten sich die deutschen Entscheidungsträger nicht auf einen solchen, klaren Schritt einigen können, könnte Deutschland einen alternativen Ansatz verfolgen. Es könnte die Mengen über Nord Stream 1 etwa um mindestens 25 Prozent reduzieren“, sagte Makogon. „Gleichzeitig sollten Deutschland und andere EU-Mitgliedstaaten ankündigen, dass man den über GTSOU laufenden, russischen Gasimporten künftig Vorrang einräumen werde“, sagte er.

Makogon argumentiert, Sanktionen gegen Nord Stream 1 wären ein starker Anreiz für Russland, das ukrainische GTSOU-Netz intakt zu behalten. „In diesem Fall könnte GTSOU die weitere Gasversorgung der ukrainischen Bevölkerung sicherstellen – zumindest des Teils, der noch nicht durch russische Angriffe auf die zivile Infrastruktur der Ukraine von der Gasversorgung abgeschnitten ist“, sagte er.

Wenn GTSOU zur Schlüsselinfrastruktur für russische Gasexporte in die EU werde, „hätte die Ukraine auch ein zusätzliches Faustpfand für künftige Friedensverhandlungen mit Russland in der Hand“.

Bislang erfüllt Russland seine Lieferverpflichtungen

Die russische Regierung hatte einige Tage nach Beginn ihres Überfalls auf die Ukraine bereits selbst damit gedroht, die Lieferungen über Nord Stream 1 einzustellen. Ein derartiges Embargo wäre angesichts der „unbegründeten Anschuldigungen gegen Russland bezüglich der Energiekrise in Europa und des Verbots von Nord Stream 2“ gerechtfertigt, hatte der russische Vizeregierungschef Alexander Nowak Anfang März erklärt. Zwar habe sich seine Regierung bislang nicht dazu entschieden. „Aber europäische Politiker drängen uns mit ihren Erklärungen und Anschuldigungen gegen Russland in diese Richtung“, sagte er.

Bislang erfüllt Russland seine vertraglichen Verpflichtungen zur Gaslieferung. Erst am Montag teilte der russische Energiekonzern Gazprom mit, man setze den Gastransit durch die Ukraine ungeachtet des Krieges fort. Am Montag würden 109,5 Millionen Kubikmeter durch die Röhren gepumpt, sagte ein Gazprom-Sprecher der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Der Wert entspricht der Obergrenze der täglich gebuchten Transitkapazität. Auch GTSOU hatte zuletzt bestätigt, die russische Seite nutze die ihr zustehenden Transitkapazitäten voll aus.

