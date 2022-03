Erdogans Projekt Türkei plant Parallelkanal zum Bosporus – und gefährdet das Macht-Gleichgewicht am Schwarzen Meer

Istanbul Handelsschiffe fahren weiter ungehindert durch den Bosporus ins Schwarze Meer, doch für Kriegsschiffe gelten derzeit andere Regeln: Sie dürfen – sobald ein Anrainerstaat des Schwarzen Meeres sich im Krieg befindet – nur durch die Meerenge fahren, wenn sie dort ihren Heimathafen ansteuern. Das will der Vertrag von Montreux so, der den freien Schiffsverkehr durch das Gewässer regelt.

Ein Projekt der türkischen Regierung von Staatschef Recep Tayyip Erdogan könnte das geopolitische Gleichgewicht, das der Vertrag erschaffen hat, allerdings nun durcheinanderbringen. Die türkische Regierung will ausgerechnet in der Hochphase des Ukrainekriegs den Bau eines neuen Kanals vorantreiben.

Der Istanbul-Kanal würde einen parallelen Seeweg schaffen – parallel zum Bosporus, aber auch parallel zum Vertrag von Montreux. Die umstrittene Wasserstraße könnte so Auswirkungen auf die gesamte Schwarzmeerregion haben.

Russland, die neue Kriegsmacht im Schwarzen Meer, steht dem Projekt kritisch gegenüber. Die türkische Regierung jedoch verbittet sich jegliche Kritik.

Jetzt die besten Jobs finden und per E-Mail benachrichtigt werden.

Der Kanal wäre 45 Kilometer lang, der europäische Teil Istanbuls wäre damit komplett von Wasser umgeben und würde somit zur Insel werden. Umweltschützer und mehrere Bürgerinitiativen warnen vor Folgen für Flora und Fauna in dem Gebiet, außerdem vor der Gefahr durch Erdbeben.

Durchfahrt für Handelsschiffe, andere Regeln für Kriegsschiffe

Am heutigen Montag standen in dem Zusammenhang 103 pensionierte Admiräle vor Gericht. Sie hatten in einem Aufruf vor knapp einem Jahr davor gewarnt, im Zuge des Kanalbaus aus dem Vertrag von Montreux auszutreten.

Zwar standen solche Überlegungen offiziell nie an. Dennoch – oder gerade deswegen – wird den Admirälen nun „Verschwörung zur Begehung eines Verbrechens gegen die Sicherheit des Staates oder die verfassungsmäßige Ordnung“ vorgeworfen. Die Generalstaatsanwaltschaft in der türkischen Hauptstadt Ankara fordert bis zu zwölf Jahre Haft für die Pensionäre.

Der Vertrag von Montreux stammt aus dem Jahr 1936 und gab der damals jungen türkischen Republik die Hoheit über ihre Meerengen zurück. Laut dem Abkommen genießen Handelsschiffe in Friedenszeiten die freie Durchfahrt durch Dardanellen und Bosporus. Die Türkei darf, obwohl die Schiffe durch ihr Hoheitsgebiet fahren, kein Handelsschiff von der Passage abhalten und auch kein Geld für die Durchfahrt erhalten.

>>Lesen Sie mehr: Trotz der Bosporus-Sperrung – Türkei möchte sich nicht hart gegen Moskau stellen

Für Kriegsschiffe gelten indes andere Regeln. Schiffe der Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres dürfen passieren. Kriegsschiffe von Nichtanrainern dürfen den Bosporus nur bis zu einer bestimmten Größe durchfahren und nur kurz im Schwarzmeer bleiben. Befindet sich ein Anrainerstaat im Krieg, kann die Türkei die Durchfahrt aller Kriegsschiffe sperren, deren Heimathafen sich nicht im Schwarzen Meer befindet.

Genau diesen Tatbestand hat die Türkei eine Woche nach Beginn des Ukrainekriegs erkannt und entsprechend die Durchfahrt gesperrt. Damit soll eine weitere Eskalation verhindert werden.

Die Idee eines Kanals ist alt, aber umstritten

Der Kanal soll als künstliche Wasserstraße zwischen dem Schwarzen Meer und dem Marmarameer den Schiffsverkehr im Bosporus entlasten. Bereits 1994 schlug der damalige republikanische Ministerpräsident Bülent Ecevit vor, auf der europäischen Seite Istanbuls einen solchen Kanal zu bauen.

Das Projekt wurde damals sogar in die Wahlbroschüren der regierenden Partei DSP aufgenommen. Die Regierung von Staatschef Erdogan griff die Idee 2011 auf – Erdogan nennt den Kanal „mein verrücktestes Projekt“. Es gibt inzwischen 22 Klagen von mehr als 200 Bürgerinnen und Bürgern gegen das Projekt, wie der Umweltschützer Rüya Kurtulus erklärt.

Es gibt inzwischen wohl 22 Klagen von mehr als 200 verschiedenen Bürgerinnen und Bürgern gegen das Projekt. (Foto: dpa) Proteste gegen den Kanal Istanbul

Die Finanzierung des Projekts wirft indes Fragen auf. Es geht um Kosten in Höhe von 65 Milliarden US-Dollar. Nur chinesische Banken könnten diese Summen stemmen, erklären Banker in Istanbul dem Handelsblatt. Die türkische Analystin Jale Özgentürk ist überzeugt: „Natürlich würde China nicht nur den Istanbul-Kanal finanzieren, sondern auch den Bau mit eigenen Firmen übernehmen.“

Ökonomisch gesehen spricht übrigens vieles für den Kanal. Rund vier Prozent der weltweiten Ölexporte werden durch das Schwarze Meer und damit durch die türkischen Meerengen transportiert.

Auch EU-Mitgliedstaaten beziehen den Rohstoff aus dem Kaukasus per Schiff. Einem Report der britischen Denkfabrik Chatham House von 2017 zufolge passieren rund ein Fünftel aller weltweiten Weizenexporte den Bosporus, und ein Sechstel aller weltweiten Maisexporte.

Georgien baut einen Industrie-Ankerplatz in Anaklia am Ostufer des Schwarzen Meeres für zwei Milliarden US-Dollar zum Hochseehafen aus. Auch andere Häfen am Schwarzen Meer, etwa der im ukrainischen Odessa, im rumänischen Constanza sowie im russischen Sotschi, werden derzeit für viel Geld umgerüstet.

Russland baut außerdem den „Don-Wolga-Kanal“ aus, der das Schwarze Meer mit dem Kaspischen Meer verbindet. Damit könnten Hochsee-Containerschiffe sowie Öltanker von Schwellenländern wie Kasachstan oder Aserbaidschan aus über die neuen Kanäle das Mittelmeer und damit zahlreiche Abnehmer erreichen. Davon profitieren auch Länder in Europa und Nordafrika.

Auch wenn der Ukrainekrieg derzeit einige dieser Pläne verhindert: Mittelfristig wird der Bedarf am Güterhandel in der Region steigen, sind Experten überzeugt.

Russland ist besorgt

Der Bau des Istanbul-Kanals hat offiziell noch gar nicht begonnen. Trotzdem denken viele Experten schon darüber nach, welche geopolitischen Auswirkungen eine neue Wasserstraße auf den Vertrag von Montreux hätte.

Türkei verbietet Kriegsschiffen Durchfahrt durch Meerengen

Die Istanbuler Stadtverwaltung, die vom oppositionellen Bürgermeister Ekrem Imamoglu geleitet wird, hatte vor Kurzem eine Informationsnotiz zum „Istanbul-Kanal und seine Risiken in Bezug auf die nationale Sicherheit der Türkei“ veröffentlicht. Darin wurde festgestellt, dass das Projekt „das politische Gleichgewicht im Schwarzen Meer beeinträchtigen und die Kontinuität der politischen und rechtlichen Errungenschaften der Türkei schädigen“ würde und „radikale Auswirkungen auf das Kräfteverhältnis, die Instabilität sowie regionale diplomatische Spannungen“ haben könne.

Der türkische Präsident Erdogan machte im Jahr 2019 keinen Hehl daraus, dass „uns mit dem Montreux-Vertrag kein einziges Recht gegeben wird. Schiffe kommen und fahren durch die Meerengen, wie sie wollen.“

Mit dem Istanbul-Kanal solle das anders werden. „Wir werden eine neue Rechtsordnung haben, wenn wir diese Investition tätigen, genau wie der Suezkanal und andere“, sagte Erdogan.

Der türkische Journalist Murat Yetkin behauptet hingegen: „Der Istanbul-Kanal wird das Schwarzmeer-Regime des Vertrags von Montreux nicht beeinträchtigen.“

Vor allem Russland fürchtet, dass durch den Kanal mehr Kriegsschiffe von Nichtanrainern ins Schwarze Meer gelangen könnten. Zwar betonte der russische Botschafter in Ankara, dass das Projekt „in erster Linie Sache der türkischen Regierung“ sei.

Man habe jedoch ein umfassendes politisches Konsultationssystem zwischen den Außenministerien zu Themen wie dem Problem des Seeverkehrs im Schwarzen Meer eingerichtet. „Dieses Thema wird regelmäßig zwischen unseren Ministerien behandelt.“

Und auch die türkische Regierung reagierte. In einer Werbebroschüre für das Projekt hatten die Strategen in Ankara ohne Ankündigung einen kleinen Passus geändert. Inzwischen wird in dem Flyer darauf hingewiesen, dass der Istanbul-Kanal selbstverständlich keine internationalen Verträge schädigen würde.

Mehr: Der neue Erdogan – vom Spalter zum Vermittler?