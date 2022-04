Eric Vidaud Falsche Kriegsprognose – Chef des französischen Militärgeheimdienstes muss gehen

General Eric Vidaud hatte den Angriff der Russen auf die Ukraine nicht erwartet – im Gegensatz zu US-Geheimdiensten. Nun verlässt er sein Amt vorzeitig.

Die französischen Geheimdienste hatten angenommen, dass ein Einmarsch in die Ukraine zu große Kosten verursachen würde. (Foto: dpa) Paris

Paris Im Gegensatz zu US-Geheimdiensten gingen die französischen nicht von einem Angriff Wladimir Putins auf die Ukraine aus. Das hat für den Chef des französischen Militärgeheimdienstes Direction des renseignements militaires (DRM) nun Konsequenzen.

Der 55-jährige General Eric Vidaud musste wegen der verfehlten Kriegsprognose zurücktreten, berichten französische Medien. Geplant war, dass sein Vertrag im Sommer nicht verlängert wird. Er kam damit der Entlassung selbst zuvor.

Die Franzosen haben ihren Irrtum bereits öffentlich eingeräumt. So erklärte der Generalstabschef der französischen Streitkräfte, Thierry Burkhard, in „Le Monde“: „Die Amerikaner sagten, dass die Russen angreifen würden, und sie hatten recht.“ Die französischen Geheimdienste hatten angenommen, dass ein Einmarsch in die Ukraine zu große Kosten verursachen würde und die Russen andere Optionen hätten, um Präsident Wolodimir Selenski zu stürzen.