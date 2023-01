Ermittlungen gegen Abgeordneten George Santos ist der größte Hochstapler im US-Kongress

Der New Yorker Kongressabgeordnete hat große Teile seiner Biografie gefälscht. Trotzdem halten die Republikaner an ihm fest – eine riskante Strategie.

Einige Republikaner haben George Santos als „bösen Kerl“ und „Betrüger“ bezeichnet, manche fordern ihn zum Rücktritt auf. (Foto: AP) George Santos

Washington Wenn es nur um schnelles Bekanntwerden gehen würde, hätte George Santos alles erreicht. Er, einer von 434 Abgeordneten im Repräsentantenhaus des US-Kongresses, dürfte inzwischen den meisten US-Amerikanern ein Begriff sein. Am Wochenende verglich ihn die „New York Times“ mit den „größten Lügnern unserer Popkultur“, mit dem „talentierten Mr. Ripley“ und Frank Abagnale aus „Catch me if you can“.

Der Artikel erschien wohlgemerkt in der Stilrubrik der Zeitung und setzte sich mit Santos’ gepflegtem „Preppy“-Look auseinander, bei dem Männer so aussehen wie frisch von der Jacht geklettert. „Wie zur Hölle“, fragte die Zeitung, konnten die Lügen von Santos so lange unentdeckt bleiben, und antwortet: „Wahrscheinlich, weil er einfach so verdammt überzeugend aussah.“

Die Geschichte von George Santos ist seit Wochen das Lieblingsthema amerikanischer Late Night Shows und Boulevard-Titelseiten. Allerdings steckt hinter dem Zirkus um seine Person eine erschreckende Abgebrühtheit im Umgang mit Täuschung.