Ernährungskrise Sollen Bauern mehr Getreide produzieren? Anbaupläne für nächste Ernte führen zu Streit

Der Deutsche Bauernverband will für 2023 mehr Getreide anbauen und argumentiert mit der Nahrungsmittelkrise. Das Landwirtschaftsministerium bremst.

Debatte um Weizenanbau auf ökologischen Vorrangflächen. (Foto: dpa) Getreideernte in Baden-Württemberg

Berlin Die weltweite Weizenknappheit, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, befeuert auch in Deutschland die Debatte um den Getreideanbau für das Erntejahr 2023. Politiker von Union und FDP sowie der Deutsche Bauernverband forderten gegenüber dem Handelsblatt, die inländische Produktion zu steigern, um die heimische Versorgung zu sichern und mehr Export zu ermöglichen.

Die Anbauplanung für 2023, die im Juli ansteht, könnten die Landwirte an die „geopolitischen Notwendigkeiten“ anpassen, sagte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, dem Handelsblatt. „Wir deutschen Bauern bieten an, einen Beitrag zu leisten, um die Versorgungsengpässe an Nahrungsmitteln vor allem in Afrika, Asien und Arabien zu reduzieren“, sagte Rukwied.