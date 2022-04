Erneuerbare Energie Das Geschäft nach dem Öl? Norwegen setzt auf Windkraft – und Deutschland profitiert

Klimaziele, Klimawandel, ein Ende des Öl-Zeitalters: Norwegen will erheblich in die Windkraft investieren, wovon auch Deutschland profitiert. Doch die Widerstände sind gewaltig.

Auf dem Øyfjellet, rund 880 Kilometer nördlich von Oslo, nahe des Polarkreises, kann man beobachten, wie hart Energieprojekte selbst in Norwegen umkämpft sein können. 72 Windkraftanlagen sind an dem verschneiten, windgesegneten Berg am Vefsn-Fjjord in den vergangenen Jahren entstanden.

Es ist der größte Windpark Norwegens, seine Leistung beträgt 400 Megawatt. Nur: Ob er in diesem Umfang jemals Strom produzieren wird, ist offen.

Das oberste Gericht Norwegens urteile im November: Die Genehmigung zum Bau war rechtswidrig. Die Anlagen würden die Rechte der samischen Bevölkerung und ihre kulturelle Praxis gefährden. Die indigene Minderheit nutzt das Gebiet zur Rentierzucht.

Jahrelang kämpften die lokale Bevölkerung gegen den Windpark, selbst eine UN-Konvention wurde herangezogen, letztlich mit Erfolg.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Aufgaben der Regierung in Oslo sind gewaltig

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen