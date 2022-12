Erneuerbare Energien Ausbau der Offshore-Windkraft: Briten kooperieren wieder mit der EU

Berlin Jahrelang haben sich Großbritannien, eine Reihe von EU-Staaten und die Europäische Kommission in der Nordsee-Energiekooperation (NSEC) beim Ausbau der Offshore-Windkraft abgestimmt. Mit dem Brexit waren die Briten aus der Kooperation mit Belgien, Dänemark, Frankreich, Irland, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen und Schweden ausgeschieden. Jetzt sind sie wieder dabei.

Am Sonntag verständigten sich die NSEC-Mitglieder gemeinsam mit dem Vereinigten Königreich auf einen neuen Anlauf für eine Zusammenarbeit. Noch am Abend sollte eine Absichtserklärung unterzeichnet werden, die den Neustart einer operativen Kooperation mit Großbritannien ermöglicht – auch für Deutschland.

Geplant seien insbesondere gemeinsame Offshore-Windparks, Stromleitungen für den grenzüberschreitenden Stromaustausch („Interkonnektoren“) und die Produktion von Wasserstoff auf hoher See, hieß es aus dem Bundeswirtschaftsministerium.

Er freue sich sehr, die Briten „wieder an Bord der Nordsee-Kooperation zu haben“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kurz vor der geplanten Unterzeichnung der Absichtserklärung dem Handelsblatt. „Damit wird es künftig möglich, mit diesem wichtigen Partnerland ganz konkret gemeinsame Offshore-Projekte zu entwickeln, die unserer Versorgung mit grünem Strom zugutekommen“, ergänzte der Minister.

Der Ausbau der Offshore-Windkraft spielt eine tragende Rolle bei den Plänen der EU, ein klimaneutrales Stromversorgungssystem aufzubauen: Bis 2030 sollen mindestens 60 Gigawatt (GW) Offshore-Windkraft in allen Meeresbecken der EU aufgebaut sein, bis 2050 sollen es 340 GW sein. Deutschland will dazu einen wesentlichen Beitrag leisten.

Bedingungen für die Offshore-Windkraft sind vor der britischen Küste sehr gut

Derzeit sind im deutschen Teil der Nord- und der Ostsee Offshore-Windkapazitäten von 7,8 GW installiert, bis 2030 sollen es 30 GW sein und 70 GW bis 2045. Zur Einordnung: 30 GW entsprechen der installierten Leistung von rund 30 Atomkraftwerken.

Allerdings ist die Stromausbeute der Windkraft deutlich geringer: Während ein Atomkraftwerk ähnlich wie fossil betriebene Kraftwerke im Idealfall an fast allen 8760 Stunden des Jahres Strom produziert, kommt ein Offshore-Windrad an günstigen Standorten in der Nordsee auf rund 4500 Volllaststunden pro Jahr. An Land sind es oft nur 2500 Stunden.

Ihre Stärken kann die Offshore-Windkraft besonders dann ausspielen, wenn die Parks über die Grenzen von Ländern hinweg vernetzt sind: Der Strom kann besser verteilt werden, wenn er gleich in mehreren Märkten Abnehmer findet, die Vermaschung der Windparks senkt zugleich die Kosten für die Netzanbindung. Großbritannien kann dabei eine wichtige Rolle spielen.

Die Bedingungen für die Offshore-Windkraft sind vor der britischen Küste sehr gut, auch die finanzielle Förderung des Windkraftausbaus wird von der Branche immer wieder als vorbildlich gepriesen. Deutsche Unternehmen nutzen das schon lange. Allein der RWE-Konzern betreibt vor den Küsten des Vereinigten Königreichs Windräder mit einer installierten Leistung von 3,86 GW.

Ergänzt wird die Arbeit der Nordsee-Energiekooperation durch das „Pentalaterale Energieforum“, dessen Mitglieder Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Österreich und die Schweiz sind. Die Mitglieder verständigten sich am Sonntag darauf, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren.

Ziel des Forums ist es, die Energiemärkte der Länder enger miteinander zu verzahnen, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen und die Effizienz zu steigern. Minister Habeck sagte, gerade in Zeiten der Energiekrise sei es „von unschätzbarer Bedeutung, dass wir uns mit unseren Nachbarn des Pentalateralen Forums zu Versorgungssicherheit und Krisenmanagement eng abstimmen und koordiniert vorgehen“.

