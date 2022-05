 ESG: US-Börsenaufsicht SEC schlägt neue Regeln für nachhaltige Geldanlagen vor

Die SEC fordert mehr Informationen von ESG-Fonds über Emissionen. Nachhaltige Investments rücken schon länger in den Fokus der Börsenaufsicht.

Die US-Börsenaufsicht will nachhaltige Investments stärker regulieren. (Foto: Reuters) ESG

New York Nach der immer lauter werdenden Kritik an angeblich nachhaltigen Geldanlagen will nun auch die US-Börsenaufsicht SEC den boomenden Investmentzweig genauer unter die Lupe nehmen. Am Mittwochnachmittag Ortszeit hat die Behörde ihre Vorschläge vorgelegt, mit denen sie Investmentfonds stärker regulieren will, wenn es darum geht, sogenannte ESG-Standards umzusetzen.

ESG steht für „Environmental, Social und Governance“, zu deutsch: „ökologisch, sozial und gut geführt“. Fonds sollen in Zukunft nachweisen müssen, dass ihre nachhaltigen Investments diesen Kriterien auch wirklich genügen. Die SEC will so strenger regulieren, ab wann Investments die Bezeichnung „ESG“ tragen dürfen. Unter anderem fordert die Aufsicht, dass mindestens 80 Prozent der Anlagen den ESG-Ansprüchen entsprechen müssen. In Zuge dessen soll auch ausgewiesen werden, wie hoch die CO2-Emmission der Unternehmen insgesamt sind, in die die Fonds investiert haben.