Essay „Der Tag, der mir meine Illusionen raubte“ – Wie der Krieg die junge Generation verändert

Der Tag, der mir meine Illusionen raubte, war ein Donnerstag. Jener Donnerstag, der vielleicht einmal als schwarzer Donnerstag oder blutiger Donnerstag in die Weltgeschichte eingehen wird. Es war der 24. Februar, der Tag, an dem Wladimir Putin die Ukraine überfiel.

Für mich persönlich änderte sich eigentlich nichts. Und doch änderte sich alles. Paradox?

Während Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer in einem Leben aufwachten, in dem sich von jetzt auf gleich nichts mehr um Hoffnungen, Pläne, Sehnsüchte, dafür fast alles um Flucht, Angst und Tod drehte, spulte sich mein Alltag weiter wie gewohnt ab. Außer, dass da jetzt diese Bilder waren: Kiew, Charkiw. Mariupol. Zerstörung, Leid, Tod.

Und doch: Dieser Angriffskrieg beendete für mich und meine Generation, die der Nach-Wende-Kinder, ein Leben geprägt von an Naivität grenzender Zuversicht. Bisher kann ich nicht sicher sagen, wodurch ich diese Weltsicht ersetzen soll.

Wir Nach-Wende Kinder wuchsen stets in dem Gefühl auf, in ein Zeitalter ohne wirklich große Kriege hineingeboren zu sein. Für unsere Eltern waren der Kalte Krieg und die damit einhergehende atomare Bedrohung verblassende Erinnerungen, für uns selbst nur noch Kapitel in einem Geschichtsbuch.

Stattdessen machte sich in uns ein anderes Gefühl breit. Es war der trügerische Glaube, dass sich unsere eigene Welt stets weiter in die richtige Richtung entwickeln würde – in Richtung von Frieden, Freiheit und Wohlstand.

Das Ende der Geschichte, das nie kam

Wenn ich jetzt versuche, dieses Gefühl, das mein Leben bestimmte, genauer zu beschreiben, fällt mir eine These des US-amerikanischen Politikwissenschaftlers Francis Fukuyama ein. Fukuyama veröffentlichte zu Beginn der 1990er Jahre ein Buch über seine Einschätzung, dass das Ende des Kalten Krieges auch ein „Ende der Geschichte“ bedeuten würde. Der Kampf der Systeme ende mit dem Ostblock. Die Welt gehe über in einen Endzustand, der keine illiberalen Systeme mehr dulden würde. Das dachte Fukuyama damals wirklich. Und wir wollten es fortan glauben.

Das Narrativ vom Ende der Geschichte prägte die Nach-Wende-Generation. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Erinnerung an den Fall der Mauer

Heute wissen wir: Fukuyama traf damals keine Vorhersage, sondern beschrieb präzise den damaligen Zeitgeist. Einen Zeitgeist, der Nach-Wende-Kinder wie mich geprägt hat.

Denn wir betrachteten Weltkriege, Ost-West-Konflikte und atomare Bedrohung nur in der Retrospektive. Begleitet von den eigenen Erfahrungen einer sich erweiternden Europäischen Union, in der es immer seltener Pässe brauchte, um zu reisen.

Für meine Generation war Europa vor allem ein Abenteuerspielplatz, den es zu erkunden galt. Mein Erasmus-Semester führte mich nach Rumänien, weil ich das spannender fand als die bekannten Reiseziele in Westeuropa. Meine Zeit in Cluj-Napoca war geprägt von neuen Freundschaften, Reisen und Partys.

Auch Russland und die Ukraine waren bis zu jenem blutigen Donnerstag für mich und viele andere vor allem angesagte Destinationen für die Mutigen. Kiew sei wegen seiner Partyszene als „neues Berlin“ bekannt gewesen, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski bei einer Ansprache an die Bürger der deutschen Hauptstadt. Heute lebten die Menschen in Kiew stattdessen mit dem Sound des ständigen Bombenalarms.

Friedliche Weltsicht als Privileg

Spätestens jetzt wird mir klar: Meine Weltsicht war schon immer ein riesiges Privileg. Jungen Menschen in Zentralafrika, dem Nahen Osten oder Mittelamerika ist stets bewusst gewesen, dass Freiheit, Frieden und Wohlstand rare Güter sind. Schlimmer noch: Güter, die für sie ein Leben lang ein ferner Traum bleiben könnten.

Die ukrainische Hauptstadt galt wegen ihrer Partyszene als neues Berlin. (Foto: imago images/NurPhoto) Rave in Kiew 2021

Gleicht sich jetzt, im Angesicht des Schreckens, der da aus Russland in meine Welt dringt, unsere Perspektive nun an? Ist die ganz große Katastrophe jetzt ein Teil des Möglichen?

Die Antworten darauf kenne ich noch nicht. Dafür aber ahne ich, dass auch das Gefühl des selbst kontrollierten Lebens wohl ein Privileg war und nun eine Illusion werden könnte.

Auch deshalb sind die Bilder der Leichen aus Butscha so schwer zu ertragen. Sie sind Zeugnis einer Willkür, die dort Tod bringt, wo zuvor noch das normale Leben herrschte. Wenn Alltägliches mit unvorstellbarer Grausamkeit verschwimmt, weil Menschen beim Brotholen erschossen werden, stellen wir unsere eigene Entscheidungsgewalt infrage.

Rückkehr des Imperialismus

Dass ich plötzlich beginne, auch um mein persönliches Wohlergehen zu fürchten, liegt allerdings nicht an einer vermeintlich plötzlichen Rückkehr des Kriegs nach Europa. Im Gegenteil: Ein Europa ohne Krieg habe ich nicht gekannt.

Denn im Jahr meiner Geburt, 1991, brach eine Reihe blutiger Auseinandersetzungen rund um das Staatengebilde Jugoslawien aus, denen mehr als 200.000 Menschen zum Opfer fielen. Europa hat auch in den letzten 30 Jahren Krieg, Vertreibung und Völkermord gesehen.

Doch dabei handelte es sich um eine Auseinandersetzung verschiedener Religionen und Ethnien – eine bequeme Ausrede für junge Menschen, die die Welt aus deutscher Perspektive betrachteten. Denn in so einem Land lebten sie ja nicht. Einem Massaker wie in Srebrenica zum Opfer zu fallen – das schien damals also für mich keine reale Gefahr zu sein.

Anders sieht es aus, wenn eine russische Armee in Kiewer Vororten wahllos Menschen ermordet. Könnte mir, meinen Freunden, ein ähnliches Schicksal drohen? Erschossen auf dem Fahrrad, vergewaltigt, verscharrt?

Willkür, die den Tod bringt. (Foto: dpa) Frische Gräber im ukrainischen Butscha

Es ist die Rückkehr des Imperialismus auf europäischen Boden, die meine Zuversicht erschüttert. Denn vor Despoten mit Großmachtfantasien, das wissen wir Deutschen besonders gut, kann sich kein noch so friedlicher Staat sicher fühlen.

Ich führe jetzt Unterhaltungen mit Freunden, die uns noch vor einigen Wochen absurd erschienen wären. Wohin könnten wir im Ernstfall fliehen? Wie könnten wir uns bei einem Atomkrieg verhalten? Würden wir zur Waffe greifen, um unsere Familie zu verteidigen? Und wenn ja, wie bedient man die überhaupt?

Mit meinem Jahrgang wurde die Wehrpflicht ausgesetzt. Wir waren daher seit Jahrzehnten die Ersten, die sich nicht mehr mit der Frage eines Militärdienstes befassen mussten. Wir konnten es uns leisten, Pazifisten zu sein – ein weiteres Privileg, das plötzlich infrage gestellt wird.

Mehr zu den Folgen des Kriegs in der Ukraine:

Jetzt applaudiert der Bundestag einem Sondervermögen zur Aufrüstung der Bundeswehr, und ich applaudiere innerlich mit. Wenn im schlimmsten Fall der Tod durch Waffengewalt droht, präferiere auch ich eine funktionstüchtige Armee.

Noch kein neuer Wertekompass

Dabei merke ich, dass ich es noch nicht schaffe, aus meinem verschobenen Weltbild auch eine innere Handlungsmaxime abzuleiten. Was bedeutet das alles für meine eigenen Grundsätze?

Vom Pazifismus hinein in den Militarismus? Vom Glauben an eine friedliche europäische Gemeinschaft, die immer weiter wächst, hin zu einem bangen Blick nach Osten? Wie viel sind meine Werte eigentlich noch wert?

Das tut weh. Denn es stellt die Überzeugung infrage, stets auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden zu haben. Denn auf einmal fühlt es sich an, als bedeute Pazifismus nur Naivität. Als sei das Beharren auf diplomatischen Lösungen vielleicht sogar schon immer eine Ausrede gewesen, wegschauen zu dürfen.

Wer noch nie einem Menschen mit Waffe und böser Absicht begegnet ist, tut sich leicht, die eigene Bewaffnung selbstzufrieden abzulehnen. Und das Flehen anderer um Beistand zu überhören. Das Flehen der Syrer, Afghanen oder Bosniaken zum Beispiel.

Das jetzige Flehen der Ukraine zu überhören allerdings wird immer schwieriger, wenn der ukrainische Präsident im Bundestag direkt aus dem Krieg zugeschaltet wird. Gemeinsam mit den Abgeordneten rücke auch ich dabei zu Hause vor dem Bildschirm geschockt und beschämt auf meinem Stuhl herum. Vielleicht ein Sinnbild für meine derzeitige Gefühlslage, denke ich mir dabei. Angefasst, aber handlungsunfähig.

Unruhiges Umherrücken auf den Stühlen, während der ukrainische Präsident spricht. (Foto: IMAGO/Future Image) Wolodimir Selenski mit Kabinettsmitgliedern im Bundestag

Sollte ich deshalb für einen Nato-Einsatz sein? Bisher habe ich mich nicht zu dieser Haltung durchgerungen. Ich bin dagegen, um eine Eskalation der Gewalt und die globale Katastrophe eines Atomkriegs zu verhindern. Aber auch weil ich fürchte, dass sich meine neu erworbene Zukunftsangst für mich persönlich in Realität verwandeln könnte.

Sollte ich mich bereit machen, eines Tages selbst zur Waffe zu greifen? Vielleicht. Jedenfalls kann ich mir nicht mehr erlauben, Leute zu verurteilen, die es tun. Nicht wenn ich vorher einem Sondervermögen für die Aufrüstung innerlich zugestimmt habe aus dem egoistischen Wunsch heraus, selbst beschützt zu werden.

Dass ich mir diese Frage bisher nur theoretisch stellen muss, zeigt, wie sehr meine Weltsicht von Privilegien geprägt ist. Zumindest im Vergleich zu den Ukrainerinnen und Ukrainern, deren eigene Welt gerade in Flammen aufgeht. Denn für mich ist das Schreckensbild des Krieges eben immer noch das: ein Bild, das nur als solches in meinen Alltag ragt.

Privilegien sind positiv

Und ich erlaube mir zu hoffen, dass das so bleibt. Auch wenn es auf der Welt Millionen Menschen gibt, die bereits in Schreckensbildern leben.

Die Krux an Frieden, Freiheit und Sicherheit ist, dass ihr Wert uns erst dann bewusst wird, wenn sie bedroht zu sein scheinen. Und wie bei allem, was wir als fragil anerkennen, lohnt es sich, es besonders zu beschützen. Wenn ich für mich nach der Realitätsverschiebung der letzten Wochen ein Fazit ziehen kann, dann ist es das.

Denn mir und all denen, die nach dem Kalten Krieg geboren sind, wird jetzt und in den nächsten Jahrzehnten die Verantwortung zufallen, diese Krise zu beenden und wieder für ein friedliches Europa zu sorgen.

Mit diplomatischen Lösungen, mit einem neuen ökonomischen Realitätssinn, der nicht zuerst Verdienstchancen in aller Welt sieht, sondern auch deren Ursprung hinterfragt. Aber eben auch mit militärischen Mitteln. Denn nur dann werden die nachfolgenden Generationen in Europa auch das Privileg haben, mit einer naiven Weltsicht aufwachsen zu dürfen. Je mehr es sind, desto besser.

