Estland, Lettland, Litauen Wissing will „Innovations-Klub“ mit den digitalen Vorbildern im Baltikum gründen

Deutschland soll von dem Digitalvorhaben sehr profitieren. Stärkere Kooperation ist aber zugleich im Sinne des Baltikums – auch aus militärischen Gründen.

Der Verkehrs- und Digitalminister will im Baltikum einen Innovations-Club gründen, der Deutschlands Digitalisierung voranbringen soll. (Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen) Volker Wissing

Vilnius, Tallinn Ob Bus, Carsharing oder E-Scooter: Wer sich in Litauens Hauptstadt Vilnius oder den übrigen größeren Städten des Landes fortbewegt, braucht für die ganze Bandbreite an Möglichkeiten nur eine einzige App. Trafi, zugleich Name der Anwendung und des Unternehmens dahinter, errechnet, mit welchen Verkehrsmitteln der Nutzer am schnellsten und günstigsten ans Ziel kommt. Dafür nutzt die App die Koordinaten von Bussen, Taxis, Straßenbahnen, Carsharing-Wagen, Leihrädern und E-Scootern in Echtzeit.

Vom Verkehr bis zur Cyberabwehr gelten die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen als besonders fortschrittlich in Sachen Digitalisierung. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will nun einen „Innovations-Klub“ mit den drei baltischen Staaten gründen, wie er am Montag in Vilnius bekräftigte.